Universidad Católica logró el esperado objetivo de esta temporada que era clasificar a la nueva edición de Copa Libertadores y en mira a esa competición, el DT Daniel Garnero comienza a plantear lo que será el plantel del 2026.

Los Cruzados cerraron recientemente importantes renovaciones donde Branco Ampuero, Gary Medel y Fernando Zampedri seguirán en el equipo la próxima temporada. A esto se suma que distintas figuras suenan con fuerza para reforzar la Franja, entre ellos Leonardo Valencia, Diego Coelho y Justo Giani.

Y a pesar de que nada se ha concretado, revelan que al UC tomó una tajante decisión sobre uno de los puestos.

Los rivales que tendría Zampedri el 2026

Según revela Punto Cruzado, la Franja decidió no buscar a un nuevo centro delantero para la próxima temporada, sino que el cuerpo técnico “confía en las condiciones de Diego Valencia y Francisco Rossel, quienes deberían sumar más minutos”.

Francisco Rossel seguirá el 2026 con la Franja/Photosport

Asimismo, el medio agrega que Garnero está “consciente que el término de año para Valencia y Rossel no fueron positivo, algo que no pasa por un tema futbolístico, sino que por algo anímico”.

Publicidad

Publicidad

Diego Valencia seguirá en la franja la próxima temporada/Photosport

ver también ¡Para reforzar la Libertadores! El jugador que peleó el descenso y está en el radar de la UC

Añadiendo que es una situación que buscan que “el próximo año empiece a quedar atrás al ir sumando minutos de forma más regular”.

Por otra parte, Zampedri extendió su vínculo con la Franja hasta el final de la temporada 2027. El jugador de 37 años se convirtió en el hexagoleador del fútbol chileno (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025).

Publicidad

Publicidad

En conversación con los medios durante la Gala Crack, el delantero señaló que está “contento, es un premio al esfuerzo de cada año, asó que a disfrutarlo. Creo que todavía tengo mucho para dar y la verdad legar a Chile fue muy lindo, muy grato, disfrutando de este país, del fútbol y de la familia que también está muy cómoda”.

Zampedri se convirtió en el hexagoleador del fútbol chileno/Photosport

Asimismo, sobre lo que se viene para la UC, el Toro señaló: “Nosotros estamos para pelear los torneo y ojalá el año que viene pueda ser el año donde Católica vuelva a levantar una copa”.

Publicidad