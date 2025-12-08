Universidad Católica logró su objetivo y clasificó a la próxima edición de Copa Libertadores tras vencer a Unión La Calera y, ya pensando en lo que será el 2026, el club tendría en su radar a un jugador de uno de sus rivales para reforzar al elenco cruzado.

El elenco dirigido por Daniel Garnero terminó el Campeonato Nacional en la segunda posición con 58 puntos, por lo que aseguró su clasificación a la fase de grupos del torneo internacional.

El jugador que suena para reforzar la UC

Según reveló Bruno Sampieri y recoge Punto Cruzado, los Cruzados tienen de nuevo en carpeta al actual jugador de Everton, Álvaro Madrid, quien sonó con fuerza para reforzar el equipo durante los últimos mercados de fichajes.

El centrocampista tuvo una dura temporada junto con Everton, ya que el equipo viñamarino estuvo cerca de perder la categoría terminando en el puesto 14, salvándose por dos puntos de la zona de descenso, donde finalmente Deportes Iquique y Unión Española terminaron descendiendo.

Álvaro Madrid está en el radar de los cruzados/Photosport

Sin embargo, la negociación, de darse, no sería tan sencilla, ya que el volante de 30 años renovó su vínculo con Everton hasta la temporada 2027.

La carrera de Álvaro Madrid

El capitán del equipo viñamarino comenzó su carrera en 2013 con el club, disputando junto a ellos más de 300 partidos. Tuvo un breve paso por Unión La Calera el 2026. Sin embargo, la temporada siguiente regresó al conjunto ruletero.