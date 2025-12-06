El Campeonato Nacional está a horas de terminar su temporada 2025 y con ello, Universidad Católica, que busca sellar la clasificación a Copa Libertadores, pero además, ya está pensando en lo que será el 2026, donde una de sus figuras estaría siendo tentado del extranjero.

Este año son distintas las figuras de los Cruzados que terminan su contrato y, aunque Fernando Zampedri, Branco Ampuero y Gary Medel cerraron su renovación, aún hay figuras cuyo destino no se define, siendo uno de ellos Jhojan Valencia.

El jugador tiene una cláusula de renovación inmediata y según revela Punto Cruzado, todo apunta a que el jugador seguirá en la UC. Sin embargo, una oferta podría cambiar las cosas de cara a la próxima temporada.

La liga que buscaría a Jhojan Valencia

Acorde a lo señalado por Bruno Sampieri en su canal de YouTube y según recoge Punto Cruzado, el jugador colombiano recibió una oferta desde México. La cual estaría en pausa, ya que según comenta su intención es seguir siendo parte de la Franja para disputar la Copa Libertadores.

Jhojan Valencia podría dejar la UC/Photosport

La carrera de Valencia

El mediocampista colombiano comenzó su carrera en Deportivo Cali el 2025, donde estuvo hasta el 2021. También tuvo préstamos, donde jugó para Cúcuta Deportivo en 2017 y entre 2018 y 2019 defendió los colores de Unión Magdalena.

En 2022 dio el salto al fútbol norteamericano cuando fichó por Austin FC de la MLS, jugando 68 partidos con el equipo estadounidense y dejó el equipo el 2024.

Tras esto, el jugador dio su primera incursión en la liga chilena al fichar por Universidad Católica, donde ha encontrado un lugar clave en el esquema de Daniel Garnero.