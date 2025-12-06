Colo Colo da su última pelea del año este domingo 7 de diciembre, donde enfrentará a Audax Italiano en el Monumental. Los albos lucharán por ir a la Copa Sudamericana, aunque no dependen solo de sí mismos.

Toda la atención está en este partido que el Cacique debe ganar sí o sí y que, combinado con lo que pase con Cobresal, definirá si tendrá una oportunidad internacional para la temporada 2026.

Fernando Ortiz lideró la última práctica del equipo este sábado por la tarde en una sorpresiva decisión. Ahí definió la formación titular y también los jugadores que no serán considerados, donde hay grandes sorpresas.

Entre los citados no aparece el nombre de Salomón Rodríguez, por ejemplo, pero lo que más llama la atención es que los laterales titulares de Colo Colo, Mauricio Isla y Erick Wiemberg, quedaron fuera de la nómina.

Sorpresa total en la nómina de Colo Colo contra Audax Italiano

Una novedad en la nómina es Cristián Riquelme, quien podría ser titular como reemplazante de Erick Wiemberg en la banda izquierda. Por el otro sector, aparece como posible alternativa Alan Saldivia. Víctor Campos, quien venía entrando en los últimos partidos, no fue llamado.

Por ahora, se desconocen las razones de por qué los defensores quedaron fuera de la nómina de Fernando Ortiz, quien se juega su futuro también este domingo.

El último cambio en la convocatoria es el regreso de Francisco Marchant, quien por fin puede volver a las canchas después de la lesión que sufrió post Mundial Sub 20. El juvenil Leandro Hernández también fue citado.