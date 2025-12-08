Es tendencia:
Colo Colo

Se van muchos históricos: la estampida Monumental que prepara Colo Colo tras nefasto 2025

La campaña 2025 del Cacique fue para el olvido, por lo que gran parte de los jugadores pueden partir de cara a 2026.

Por Carlos Silva Rojas

La campaña de Colo Colo en 2025 fue desastrosa.
Colo Colo cerró el 2025, el año de su centenario, sumido en un fracaso sin precedentes, porque invirtió para ganarlo todo y no logró ningún objetivo.

El Cacique ni siquiera pudo alcanzar el séptimo puesto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, por lo que no pudo clasificar a la Copa Sudamericana tras perder ante Audax Italiano en el estadio Monumental.

La debacle de los albos va a traer consecuencias, debido a que se espera que más de 10 jugadores partan del club de cara a 2026, incluyendo a algunos históricos.

Más de 10 jugadores se irán de Colo Colo de cara a la temporada 2026

Blanco y Negro tiene que hacer una limpieza profunda del plantel de Colo Colo, partiendo por no renovar el contrato de los jugadores que terminan su vínculo.

Los primeros en partir serán Emiliano Amor, Mauricio Isla y Sebastián Vegas, porque desde el 31 de diciembre dejan de ser jugadores albos y no tendrán la chance de seguir en 2026.

Además, hay una serie de futbolistas que mantienen contrato vigente, pero les buscarán una salida, ya sea vía cesiones o terminando su vínculo. En la lista están Salomón Rodríguez, Esteban Pavez, Bruno Gutiérrez, Cristián Riquelme, Daniel Gutiérrez y Óscar Opazo.

Vicente Pizarro puede ser vendido y salir de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

También está el caso de los tres jugadores que pueden salir para hacer caja, ya que Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda “están a la venta” y pueden ser transferidos si llegan propuestas interesantes.

Por último, hay muchos futbolistas que deben regresar de sus préstamos, con los casos emblemáticos de Brayan Cortés y Cristián Zavala, cuyos regreso al estadio Monumental se ven improbables.

Colo Colo se rearma de cara a 2026, año en el cual no tendrá competencia a nivel internacional.

