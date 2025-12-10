En Colo Colo no conocen la paz. Este Centenario ha venido cargado de conflictos y complejidades que han mantenido al equipo albo en medio de una crisis que se esparce desde la directiva hasta el camarín.

Imposible no meter, entre medio, la catastrófica gestión de Jorge Almirón al mando de la banca del Cacique. Esto, porque fue con él al mando que se vivieron los momentos más complejos a nivel de rendimiento. Su salida, esperada por todos, fue un alivio que no vino con una mejora sustancial.

Fernando Ortiz tomó las riendas del equipo. Un DT sin una gran trayectoria y cuyo principal don era su capacidad relacional. Precisamente, fue aquella la que ocupó para desintoxicar el plantel albo. Ahora, eso le juga a favor… y en contra.

La situación del camarín albo fue analizada en extenso en el programa Pauta de Juego, donde se analizó el gusto directivo por el Tano y la idea de que pueda continuar en Colo Colo.

“Quiere sacar entre 5 y 7 jugadores con contrato. Hay problemas con eso. Uno, que hay mucha plata que invertir en indemnizaciones. Pero, además, hay un tema: Arturo Vidal“, empezó diciendo Coke Hevia.

“Ya le dijo a Arturo que con él en la banca, va a ser actor de reparto. Eso puede explicar el tono de las declaraciones de Vidal el domingo y las del PF de él. ¡Ya están presionando para sacar a Ortiz!“, exclamó el periodista.

“Uno habla de Vidal, porque es el que más repercusión mediática tiene, pero a Esteban Pavez también lo marginó. El problema, es que los jugadores creen que con Ortiz no van a jugar, pero con otro sí“, selló Coke Hevia.

