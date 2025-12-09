Colo Colo no consiguió alcanzar ni el mínimo esperado. Quedaban dos fechas por disputar y el cuadro albo estaba peleando palmo a palmo en la zona de la Copa Sudamericana con Cobresal. De repente, todo se derrumbó y, finalmente, se quedaron sin pan, ni pedazo.

Cinco goles en contra en dos partidos registró el cuadro de Fernando Ortiz. El Cacique simplemente perdió el rumbo y pasó de tener buenas chances de ir a un torneo internacional, a jugarse la vida en la última fecha. Y ni con la tremenda goleada sufrida por los Mineros ante Ñublense, alcanzó.

Con el 2-1 propinado por Audax Italiano en el Estadio Monumental, todo se derrumbó. Así de simple, Colo Colo no irá a ninguna copa internacional en el próximo semestre. Habrá que poner la vista en casa y comenzar a reestructurar el plantel.

Los que se van

Para tal misión es necesario hacer una poda en el club de Macul. Son varios los jugadores sindicados como próximos a salir de Colo Colo. Algunos parecen obvios, otros no tanto.

Desde la cabeza misma del elenco albo podrían existir modificaciones. Esto, porque Fernando Ortiz puede dejar el equipo, aunque el directorio todavía debe definir bien aquello. El bajo precio del Tano es un punto que le juega a favor.

Pero, hablando de jugadores, la cosa agarra más certezas. Según consigna La Tercera, Óscar Opazo y Mauricio Isla, que juegan en posiciones similares, no estarían en los planes del club de cara a 2026, por lo que serían dos que parten.

Otro que tuvo un mal 2025 fue Emiliano Amor, aquejado por las lesiones y la poca regularidad. Junto con el argentino, Esteban Pavez también se vería obligado a emigrar, sobre todo después de ganarse el repudio de la propia hinchada alba con sus dichos sobre que Universidad Católica era la institución más grande de Chile.

¿Quién más se va? Colo Colo buscará vender a Salomón Rodríguez y recuperar, de esta manera, todo lo invertido en él. Por su parte, el antofagastino, Marcos Bolados, dejará el club, tras años consiguiendo renovaciones en las últimas fechas. para terminar, Sebastián Vegas regresaría a su club, tras el fin de su préstamo.

Se pueden sumar más

Está por verse, además, el futuro de Lucas Cepeda. El crack albo fue uno de los mejores durante toda la temporada y podría partir al extranjero. Todo dependerá de su representante y del Cacique.

Situación similar para Vicente Pizarro, otro de los buenos jugadores de Colo Colo. Ambos tienen tan buenas perspectivas que parece un error retenerlos otra temporada más.

