El mea culpa de Esteban Pavez tras polémicos dichos sobre Colo Colo: “Fue un año de m…”

Colo Colo terminó de la peor forma el año del centenario. El Cacique cayó por 2-1 ante Audax Italiano, y se quedó fuera de la Copa Sudamericana. Es que el equipo de Fernando Ortiz ni pudo aprovechar que Cobresal fue goleado por 5-0 por Ñublense, y se despidió de un 2025 para el olvido.

Fracaso deportivo que enfrentó uno de los capitanes como Esteban Pavez. El cuestionado referente sacó la voz y reconoció que fue una temporada lamentable y que prácticamente nada salió bien.

“Fue un año de mierda, disculpen la palabra, pero así fue, fue un año de mierda“, lanzó fuerte y claro post partido. El volante pasó de ser titular indiscutido con Jorge Almirón a suplente con Fernando Ortiz, y en el último partido del año no sumó minutos. “Yo como como capitán, le pido disculpas a la gente, la gente se portó increíble”, enfatizó.

El mea culpa de Esteban Pavez

Pero Esteban Pavez no solo se refirió a lo ocurrido ante Audax Italiano. El “Huesi” también abordó la polémica entrevista que realizó al Sifup y donde declaró que “la mejor institución del país es Católica, lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir”.

Pavez quiere seguir en Colo Colo y volver a lequipo titular de los albos para el 2026

“Ustedes la vez pasada sacaron todo de contexto, creo que ninguno de ustedes vio la entrevista completa”, acusó el volante con evidente tono de molestia por la tormenta que desató dicha aparición junto con el “Chiki” Cordero.

“A lo único que me va referir, que Colo Colo es y será siempre el equipo más grande de Chile por lejos, no hay comparación”, recalcó dejando en claro que sus dichos se malinterpretaron.

Cabe consignar que ahora se definen la continuidad de gran parte del plantel. Aunque desde el entorno de Pavez se indica que quiere hacer valer su contrato y su objetivo sería quedarse por todo 2026 para volver a ganarse un puesto de titular.

