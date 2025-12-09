Colo Colo todavía no define si seguirá como DT Fernando Ortiz para 2026, pero uno de sus posibles reemplazantes ya suena en un grande de Perú. Hay un sinfín de conversaciones pendientes en el estadio Monumental, pero evidentemente salieron algunos nombres a la palestra.

Uno fue el de Pablo Guede, un entrenador que tuvo una relación muy cercana con Aníbal Mosa cuando fue el líder del plantel estelar del Cacique. Mientras el apellido del ex adiestrador de Palestino resurgió en Pedrero, su camino parece estar más ligado al fútbol peruano.

Más específicamente a un grande de aquel país que tiene una estrecha relación con el cuadro colocolino. Más de algún lector habrá notado que esas referencias aluden a Alianza Lima. Así lo informó el periodista Gerson Cuba, quien dio cuenta del gran avance en las tratativas.

Pablo Guede fue campeón de la primera división y de la Copa Chile con Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

“Guede es el elegido por el área deportiva para que sea el DT de Alianza Lima. Negociaciones avanzadas, pronto a cerrarse”, manifestó el citado comunicador, siempre en la ex red social del pajarito. Es un hecho que Néstor Gorosito no continuará al mando del equipo.

De todas maneras, la experiencia de Guede en el Puebla de México provoca algo de duda en varios fanáticos del cuadro Íntimo. La renovación de Gorosito se había anunciado hace poco, pero la plana mayor decidió cesar al otrora enganche de Universidad Católica.

Gorosito dirigió a Alianza Lima contra Deportes Iquique en la Libertadores. (Alex Diaz/Photosport).

Suena en Colo Colo y apunta como DT en Perú: Pablo Guede pone rumbo a Alianza Lima

Pablo Guede al parecer figura en los planes de Colo Colo, donde deben definir si el Tano Ortiz continuará como DT del plantel profesional, aunque en Perú también buscan al ex adiestrador del Cacique. Alianza Lima tiene a más candidatos eso sí.

No es una carrera que Guede dispute solo. Otro DT que apareció en la carpeta aliancista fue el de Ricardo Gareca, ex seleccionador de Perú que tuvo un pasar exitoso por Universitario de Deportes. Tras su salida de la selección chilena, el Tigre no ha asumido ningún desafío.

Ricardo Gareca también figura en Alianza Lima para asumir la dirección técnica. (Photosport).

Aunque también está en los planes el argentino Omar de Felippe, quien acaba de terminar su vínculo con Central Córdoba de Santiago del Estero. El mercado de fichajes se mueve en varios lugares del mundo. Por eso se da el efecto dominó con más de algún traspaso.

