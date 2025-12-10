Habrá reestructuración total en Colo Colo. El cuadro popular está pensando en la temporada 2026, donde tendrá que competir únicamente a nivel local. Pero, como buen equipo grande, buscar reforzarse con jugadores de renombre.

¿Por qué tienen que venir jugadores de calidad? No solamente porque es Colo Colo. Sino, también, porque varios jugadores dejarán Macul y al éxodo masivo de fin de año pueden sumarse más.

La reunión de este miércoles parece sentenciar el futuro de varios jugadores. Específicamente, son cuatro los que ya tienen las maletas hechas y no tienen chance de seguir en el club.

ver también La razón por la que Colo Colo quedó a merced de Fernando Felicevich por culpa de Lucas Cepeda

Sueltan la verdad sobre los cuatro que se van de Macul

Son cuatro, según Daniel Arrieta. El periodista de TNT Sports aseguró que Colo Colo ya tiene considerados como ex jugadores del club a cuatro futbolistas que, incluso, se habrían despedido de todos en Macul.

“Es muy poco probable que continúen Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Incluso, algunos, cuando vinieron al Monumental, el lunes, se dieron abrazos de despedida con muchas personas del club”, señaló el periodista.

“Entiendo que aún estos futbolistas no han sido notificados. Tampoco les han pedido hablar para negociar una renovación de contrato. Estos jugadores están tildados como futbolistas que ya no pertenecen a la institución, porque terminaron su vínculo”, selló Arrieta.

Publicidad

Publicidad

“La única opción de que siga alguno de ellos es que Fernando Ortiz, o el técnico que venga, los pida expresamente. Pero, para la dirigencia de Colo Colo no van a continuar”, cerró.

Chao, Mauricio Isla | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad

Publicidad