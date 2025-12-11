Es tendencia:
Colo Colo

“Los quiero mucho”: La emotiva despedida de Emiliano Amor en Colo Colo

Luego de que Colo Colo confirmara que no sería renovado, Emiliano Amor dejó un mensaje de despedida en redes sociales.

Por Javiera García L.

Emiliano Amor se despidió de Colo Colo: no fue renovado
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTEmiliano Amor se despidió de Colo Colo: no fue renovado

Colo Colo anunció la salida de Emiliano Amor como una de sus primeras decisiones pensando en la temporada 2026. El defensa argentino terminó su contrato y no fue renovado para un nuevo año.

Así, el central vuelve a despedirse del Cacique. Hace un año pasó por esta misma situación, pero fue recontratado pocos meses después. Ahora, el adiós es definitivo.

En redes sociales, Emiliano Amor dejó un emotivo mensaje. “Colocolinos y colocolinas, hoy que nos toca separar caminos nuevamente, quisiera dedicarles unas palabras“, partió diciendo.

“En estos años, he dejado muchas cosas de lado (salud, dinero, etc.), pero cuando uno deja todo en la cancha y es leal a lo que siente, no tiene ningún arrepentimiento“, sumó.

Sigue la poda en el Monumental: confirman una quinta salida en Colo Colo

Emiliano Amor se despide de Colo Colo: “Nos volveremos a ver”

Solo tengo palabras de agradecimiento por todos estos años. También agradecer a toda la gente que trabaja en el club y a mis compañeros por siempre tener la buena onda y mejor predisposición”, mencionó.

“Pero este saludo es en especial a todo el pueblo colocolino que, desde el primer día, me trataron a mí y mi familia con mucho cariño, respeto y amor. Estoy feliz de haber aportado con todos mis compañeros y CT 6 títulos. ¡Gracias! Los quiero mucho, nos volveremos a ver”, cerró Emiliano Amor.

