Colo Colo ya está planificando lo que será la temporada 2026 luego de ratificar a Fernando Ortiz como DT. Los albos ahora se están enfocando en el armado del plantel, donde deben buscar varios jugadores en el mercado de fichajes ante la urgencia de renovación del equipo que cerró este discreto año.

En ese sentido uno de los puestos donde sí o sí debe buscar alternativas es en el de arquero. Fernando de Paul necesita competencia y todo apunta a que Brayan Cortés otra vez saldrá a préstamo al extranjero tras su primera salida a Peñarol de Uruguay.

Es ahí donde el nombre de Jaime Vargas comenzó a tomar fuerza en los pasillos del Estadio Monumental. De 1,94 mts de altura y con 21 años en el cuerpo el meta viene de una buena campaña en Deportes Recoleta e incluso ya fue nominado a la selección chilena.

ver también El portero de un metro 94 que pide puesto de titular en la Roja en nuevo clásico contra Perú

RedGol contactó al prometedor guardameta ante esta tremenda oportunidad para su carrera, algo que según sus propios palabras opta por tomárselo con tranquilidad, aunque disfrutando que un grande como Colo Colo lo tenga en consideración.

Jaime Vargas habla de su chance de llegar a Colo Colo

El meta de 21 años aseguró a nuestro medio que “la verdad es que estoy viviendo el día a día en Deportes Recoleta. Por el momento he estado tranquilo, porque lo está viendo mi representante, Mauricio Valenzuela”.

“Es lindo que te busque Colo Colo, de verdad que sí, pero hay que tomárselo con humildad y calma. Hay que seguir trabajando por si me toca ir, hacerlo de la mejor manera posible”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Jaime Vargas ya tiene experiencia en la selección chilena tras ser nominado para el amistoso ante Perú en La Florida. ¿Será Colo Colo su próxima estación? | Foto: Photosport.

Sobre su último llamado a la selección chilena y este interés de los albos, Vargas afirmó que “hay que seguir aprovechando este buen momento y ese tipo de experiencias. Por ahora estoy en Deportes Recoleta, donde me entreno al máximo”.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar y al momento de elegir a sus referentes, el arquero declaró que “mi ídolo es Gianluigi Buffon, de toda la vida me ha gustado mucho como arquero. Y de nuestro país sin duda que Claudio Bravo, un referente para todos los jóvenes”.

ver también Con un tapado incluido: Los tres jugadores que Colo Colo tiene en carpeta para reemplazar a Mauricio Isla

Jaime Vargas viene de jugar 32 partidos en el arco de Deportes Recoleta en el 2025, siendo 30 por la Primera B y dos en la Copa Chile. En ellos recibió 39 goles y tuvo diez porterías imbatidas en 2880 minutos de acción.