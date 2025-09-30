Un amistoso con poca publicidad y pocos ánimos. La Selección Chilena jugará ante Perú el 10 de octubre, en un pleito que no motiva tanto, sobre todo tras el estrepitoso último lugar de La Roja en las Eliminatorias.

Y así como no hay muchas luces sobre el tema, tampoco hubo un pomposo anuncio de los jugadores nominados para la instancia. Sin mucho bombo, se dieron a conocer los nombres de los nominados para la instancia.

Entre ellos, uno de los que más destacó fue Jaime Vargas. Se trata de un arquero de apenas 21 años, que juega en Deportes Recoleta y que no ha estado en la órbita de nadie como para entrar a La Roja.

¿Por qué Vargas está en La Roja? Acusan a Felicevich

No pasó desapercibida la inclusión de Jaime Vargas entre los nominados para el amistoso ante Perú. Resulta que el portero de 1,96 metros no era muy conocido y en seguida estallaron las teorías.

La mayoría de ellas apuntaba a un vínculo con Fernando Felicevich. Sin embargo, los entendidos sacaron la información a relucir y se supo que, en realidad, Jaime Vargas pertenece a Talento Deportivo, de Mauricio Valenzuela.

Chile ha enfrentado varias veces a Perú en este último tiempo | Photosport

“Imagino que lo citan por su proyección: tiene 20 años (21 a fines de octubre), mide 1.96 y es titular en Recoleta“, enfatizó, al respecto, el periodista Ignacio Morgan.

¿Cuándo juega Chile con Perú?

Chile y Perú ya tienen estadio para poder verse las caras en el amistoso de la fecha FIFA del próximo mes. La Roja se verá las caras con la Bicolor el 10 de octubre en el Bicentenario de La Florida con horario por definir.

