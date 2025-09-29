Iván Zamorano vivió un fin de semana más que especial en España. El exdelantero chileno fue un protagonista más del clásico entre el Atlético de Madrid ante el Real Madrid por la Liga de España.

Al margen de la contundente victoria de los colchoneros ante los merengues por 5-2, que le da algo de condimento a la tabla de posiciones, caído del cielo es viral en el Viejo Continente.

Pero ojo, no por algo que protagonizó el exjugador del América de México, sino que por parte de un viejo amigo al que volvió a ver en la capital española: Diego Simeone.

ver también Iván Zamorano revela su modestísimo primer sueldo y lo que hizo con él: “Me compré a cuotas un…”

Volvió a ver a Iván Zamorano, pero hizo un gesto que dejó la grande

Iván Zamorano fue parte de la transmisión del Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid para la cadena DAZN, en el mismo estadio Metropolitano en la capital de España.

ver también El increíble motivo por el que Iván Zamorano rechazó ser campeón de Copa Libertadores

Ahí, volvió a conversar con el Cholo a quien le mostró su más profundo respeto en la previa del partido. “Yo lo tuve un año de compañero, y la intensidad que tenía como jugador, como compañero de pieza, vive el fútbol de una manera muy distinta”, comentó antes de iniciado el partido.

Pero una vez finalizada la victoria contundente de sus dirigidos ante el Real Madrid, Diego Simeone se acercó al puesto de transmisión del partido.

Publicidad

Publicidad

Atlético de Madrid superó al Real Madrid en la Liga de España. Foto: Angel Martinez/Getty Images.

Ahí, saludó de manera afectuosa a Bam Bam, el que quedó reflejado en las imágenes al son de “olé, olé, olé, cornudo Simeone”, de un grupo de hinchas del Real Madrid que seguían presentes.

Palabras a las que respondió el Cholo y que dejó la grande en España. Tras saludar al medallista de Sídney 2000, le tiró besos al mencionado grupo presente en el recinto.

Publicidad

Publicidad

Mira el momento:

Tweet placeholder

Las repercusiones en España

El gesto dio que hablar en España, entre quienes apoyan lo hecho por el Cholo como también quienes la reprueban.

“Como cabía esperar, no aprendió nada en Anfield, sin duda el entrenador más sucio de todos los tiempos”, comentó un usuario. “Diego Pablo era reírse no humillarles a esos borregos”, puntualizó otro.

Publicidad

Publicidad

“Todo el partido callados , y ahora le cantan después de 5 goles“, escribió otra cuenta, en un hecho que no dejó a nadie indiferente y que involucró, sin querer, a Iván Zamorano.