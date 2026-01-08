Día de novedades en U de Chile. Es que cuando la polémica ronda la salida de Leandro Fernández, las miradas se van contra Francisco Meneghini. Es que el nuevo DT llegó con la podadora lista para la temporada 2026.

Al delantero azul se suman nombres como Federico Mateos, Antonio Díaz y Flavio Moya, los cuales deben buscar club este año. Y tras las notificaciones del entrenador, uno de ellos ya amarró camiseta en la Liga de Primera.

Se trata de Antonio Díaz, el lateral zurdo que nunca logró afianzarse con los azules tras un año y medio jugando en la U. El formado en O’Higgins parte a préstamo a un reciente campeón en el fútbol chileno.

La rápida movida en U de Chile con uno de sus cortados

Antonio Díaz no jugará en U de Chile este 2026 por decisión de Francisco Meneghini. El defensa zurdo defenderá los colores de U de Concepción, reciente ascendido tras campeonar en la Primera B.

Antonio Díaz tuvo mayor participación en Copa Chile /Photosport

“El lateral/volante Antonio Díaz (25) se integrará el lunes a la pretemporada en U de Concepción”, partió informando el periodista Sergio Godoy, con ojos en el Biobío.

Publicidad

Publicidad

El lateral formado en O’Higgins arriba al campanil a préstamo desde U de Chile, sumándose a Jeison Fuentealba y David Retamal, que arriban en la misma condición. Díaz sumó pocos minutos en 17 partidos con los azules y era un hecho su salida.

ver también Regalo de cumpleaños… para los hinchas de U de Chile: Assadi recibe oferta para renovar contrato

Ahora los azules tienen como gran tarea buscarle club a Leandro Fernández, quien ya avisó que si no resuelven su salida, seguirá en el CDA. Su partida a O’Higgins se complicó, por lo que por ahora sigue en la U pese al deseo del DT.