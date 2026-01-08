En medio de su cumpleaños, Lucas Assadi es noticia en Universidad de Chile, como regalo para los hinchas azules. Es que según informó Rodrigo Hernández en Radio ADN, desde el Chuncho le ofrecieron una renovación de contrato al canterano y joven figura azul.

Cabe recordar que Assadi termina contrato en diciembre del presente 2026, y desde fines de junio podría negociar como jugador libre su próximo club. Por ello en Azul Azul se movieron, a lo que se suma la enigmática frase del mismo jugador en sus redes sociales.

“Datito sobre un tema importante: Lucas Assadi. La U le ofreció en las últimas horas una extensión de contrato, con una mejora significativa del sueldo“, manifestó Hernández.

El Que Más Sabe agregó que “el punto es el siguiente: Assadi sólo tiene un año más de contrato y como la ventana principal de transferencia no es ahora, sino en junio, cuando eso ocurriese le iban a quedar sólo seis meses de contrato, y la negociación para la U iba a ser muy desventajosa“.

Assadi “hasta 2027” con la U para tranquilidad de todos

“Entonces la U necesitaba sí o sí, no lo ha concretado, pero lo está intentando, hacerle una extensión de contrato”, complementó.

El periodista sostiene que “el jugador podría aceptar, o pensar yo no firmo porque en seis meses negocio como jugador libre y todo lo que entra es para mí, pero los representantes que funcionan de buenas intenciones le hacen ver al jugador que es mejor estar tranquilos y tener un gesto con el club que los formó”.

Rodrigo Hernández sentencia: “entonces se hace una negociación, donde hay un sueldo más alto, para estar tranquilo y motivado, y muchas veces se establecen cláusulas de salida que no son tan altas. Entonces el jugador queda con la posibilidad de aceptar una oferta más baja y no esperar amarrado a que llegue una tan grande”.

De esta forma, y de concretarse la extensión de contrato hasta diciembre de 2027, tanto Assadi como la U podrían negociar con más tranquilidad un esperado salto al extranjero desde finales de junio, con partida inmediata del jugador y réditos económicos para la U.

