Universidad de Chile ha tenido un mercado de fichajes bastante movido en estos primeros días del 2026. Además de las caras nuevas que han llegado al CDA, hay un par de futbolistas que podrían estar viviendo sus últimas horas en el club.

Uno de ellos es Lucas Assadi, jugador que sin lugar a duda es el gran valor que tienen los azules para una venta al extranjero. El Bulla quiere hacer negocio con el canterano y por lo mismo ya están dispuestos a escuchar ofertas.

Mucho se habla de la opción de que el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli lo tiene en la mira. Sin embargo, a las oficinas del Centro Deportivo Azul solamente ha llegado una oferta concreta, la que fue rechazada por considerarla insuficiente.

Lo que pide Universidad de Chile para dejar partir a Lucas Assadi

Según información entregada por ADN Radio, el único ofrecimiento para llevarse al atacante formado en casa llegó del Maccabi Haifa de Israel, quienes pusieron sobre mesa dos millones de dólares para quedarse con el 85% del pase del jugador.

Lucas Assadi es el gran valor que tiene Universidad de Chile en este mercado de fichajes. | Foto: Photosport.

Esta cifra está lejísimos de lo que realmente espera sacar el cuadro universitario por su canterano, ya que el mencionado medio agrega que no escucharán ninguna oferta menor a los 5 millones de la moneda americana.

Así las cosas, los azules fijan un piso bastante claro para dejar partir a Lucas Assadi en este mercado. Ahora resta ver si hay un club que esté dispuesto a pagar esa importante suma para quedarse con sus servicios.

Los números de Lucas Assadi con Universidad de Chile en el 2025

Lucas Assadi disputó con la U la pasada temporada un total del 30 partidos, siendo 16 por la Liga de Primera, siete en Copa Sudamericana, cinco en Copa Chile, uno en la Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Anotó once goles y dio seis asistencias en 1728 minutos de acción.

