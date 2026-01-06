Todo apunta a que Universidad de Chile y Matías Sepúlveda separarán caminos en este mercado de fichajes. El defensor dará el salto al extranjero para jugar en Lanús de Argentina, club que disputará la Copa Libertadores 2026 tras ganar la última Sudamericana.

El cuadro trasandino ejecutará la cláusula de salida del jugador, dejando con esto a la U sin uno de sus pilares en la retaguardia de cara a este nuevo año que recién comienza.

Por lo mismo en el CDA se deben mover con rapidez para dar con un reemplazante. Y ojo, que al parecer la imaginación no será mucha para hacerlo, ya que apuntan a un canterano que recién hace un año se marchó por la puerta trasera del club.

Universidad de Chile apuesta por un viejo conocido para reemplazar a Sepúlveda

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, la dirigencia de Azul Azul ya adelantó las gestiones para traer de regreso a Marcelo Morales, quien se marchó de la U a inicios del 2025 al no querer renovar su contrato para fichar en el New York Red Bulls de la MLS.

La idea es que Shelo vuelva mediante un préstamo a la U, esto luego de un año donde no jugó casi nada en Estados Unidos. Es más, hasta el propio jugador deslizó esta posibilidad hace algunas jornadas.

Marcelo Morales tuvo un 2025 con muy pocos partidos en Estados Unidos. ¿Será lo mejor para él volver a Universidad de Chile? | Foto: New York Red Bulls.

“Quiero sumar más minutos, tener regularidad y volver a la selección, si Dios quiere. Nunca se descarta nada, eso lo ve mi representante, siempre me gustaría volver al club que estoy desde los ocho años así que feliz”, declaró el pasado 16 de diciembre en la despedida de Walter Montillo.

Además, aseguró tras su primer año en el extranjero que “me costó un poco al principio. Llegué operado y me perdí la pretemporada, así que fue difícil. Luego fui agarrando confianza, sumando minutos y, gracias a Dios, terminé jugando como titular”.

Los números de Marcelo Morales en el New York Red Bulls

El defensor jugó un total de cinco partidos en el 2025 con los Toros Rojos, siendo cuatro por la MLS y uno por la Leagues Cup. Además, disputó ocho encuentro con el equipo juvenil. En total, sumó un gol y dos asistencias en 890 minutos de acción.

