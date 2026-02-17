Es tendencia:
Uruguay

¡Ahora es un mega crack! Impactante golazo de chilena de Salomón Rodríguez da la vuelta al mundo

El delantero que no le pegaba ni en el quinto bote en Colo Colo, ahora se luce en Montevideo City Torque de Uruguay.

Por Carlos Silva Rojas

Salomón Rodríguez es figura en Uruguay.
El gran precio de Colo Colo en 2025 fue el delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien llegó al Cacique desde Godoy Cruz a cambio de más de 2 millones de dólares.

La fuerte inversión que hizo Blanco y Negro con el charrúa no valió la pena, puesto que le pesó la camiseta alba y apenas marcó un gol en la Liga de Primera.

El zurdo no fue considerado por Colo Colo para 2026 y pese a tener contrato vigente hasta finales de 2027, fue enviado a préstamo a Montevideo City Torque, donde es genio y figura.

Golazo de chilena de Salomón Rodríguez

Salir de Colo Colo fue sacarse un peso de encima para Salomón Rodríguez, quien en su país está mostrando buenas condiciones que acá nadie le vio y se matriculó con un golazo este lunes.

El atacante charrúa fue clave en el empate 2-2 de Montevideo City Torque ante Juventud Las Piedras, puesto que marcó un golazo de chilena a los 87 minutos, para ayudar a que su equipo sumara al menos un punto.

Salomón Rodríguez suma continuidad en el Torque, ya que en dos partidos lleva 180 minutos y ya marcó su primer gol en la liga uruguaya, algo que en Colo Colo tardó meses en realizar.

