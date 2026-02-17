El director técnico que tiene Salomón Rodríguez en Uruguay apareció sorpresivamente en el listado que manejaba la U de Chile para reemplazar al argentino Gustavo Álvarez. Se trata de un retirado defensor charrúa que en la gerencia deportiva de Azul Azul causaba buena impresión.

Las referencias son para Marcelo Méndez, quien desde julio del año pasado adiestra al Montevideo City Torque. En la segunda fecha del Torneo Apertura uruguayo, el ex atacante de Colo Colo apareció con una muestra gigante de calidad para rescatar un empate.

Una vistosa pirueta de Salomón Rodríguez significó el 2-2 definitivo del Torque ante Juventud Las Piedras. El ex ariete del Cacique le dio el primer punto a su equipo. “Siempre los inicios cuestan”, manifestó Méndez en DSports Uruguay, pues su equipo tiene un punto al cabo de dos fechas.

ROSARIO, ARGENTINA – OCTOBER 23: Marcelo Méndez, Head Coach of Gimnasia looks on prior to the Copa Argentina Quarter-final match between Boca Juniors and Gimnasia y Esgrima La Plata at Estadio Marcelo Bielsa on October 23, 2024 in Rosario, Argentina. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

“Agarrar ritmo cuesta. Por más que venimos trabajando hace tiempo con el plantel, pero llegaron jugadores nuevos. Eso no es excusa, esperamos sumar de a tres”, expuso el estratego. Además de Salomón, también arribó el Bigote Sebastián Rodríguez como agente libre desde el Romántico Viajero.

El entrenador añadió que “siempre hacemos hincapié en nuestro volumen de juego” como una manera de advertir que lo propio importa más que lo ajeno. Y este 22 de febrero, ante Montevideo Wanderers, podrá poner a prueba los detalles corregidos.

Lo quiso U de Chile: DT de Salomón Rodríguez llama a “revertir la imagen”

El entrenador de Salomón Rodríguez en Uruguay figuró en la lista larga de candidatos que tuvo U de Chile antes de elegir de manera unánime a Francisco Meneghini. Aunque Marcelo Méndez no ha logrado victorias en el balompié charrúa durante el Torneo Apertura, sabe que hay tiempo.

Apenas se han disputado dos encuentros. “Tenemos la posibilidad de revertir la imagen. Hay que tomarlo así, una nueva responsabilidad de ver el equipo que somos”, aseguró el estratego, quien también cuenta con varios que tuvieron pasos por Chile.

Como el portero Franco Torgnascioli en la Unión Española, Everton y San Luis de Quillota. O Gary Kagelmacher, quien estuvo en la Universidad Católica. Ni hablar de otro ex azul: Gonzalo Montes, quien emigró a préstamo desde el Bulla al City Torque.

Revisa el compacto del empate de Montevideo City Torque ante Juventud Las Piedras

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura en Uruguay

Montevideo City Torque suma un punto al cabo de dos jornadas en el Torneo Apertura del fútbol uruguayo y así va en la tabla.

