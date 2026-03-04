En Colo Colo las cosas no se han resuelto de la mejor manera este último tiempo. Primero, en la Liga de Primera 2025, el cuadro albo quedó fuera de copas internacionales. Después, en la actualidad, los dirigidos por Fernando Ortiz vienen de perder el Superclásico.

¿Qué significa todo esto? Que probablemente, el cuadro albo esté pasando por cierta crisis que se veía como superada después de tres partidos al hilo ganados. A la hora de buscar culpables, sin embargo, la lista parece larga y poco detallada.

Por ejemplo, el año pasado, uno de los sindicados como responsables de la ausencia de gol en el Cacique era Salomón Rodríguez. El uruguayo había llegado por una millonaria transferencia y simplemente no dejó nada en Macul.

ver también Directivos le ponen fecha límite a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Dependiendo de algunos objetivos…”

El mundo da vueltas

Lo cierto es que contrario al presente de Colo Colo, el ex jugador albo, Salomón Rodríguez, vive buenos momentos en su actual club. Se trata del Montevideo City Torque, donde está en calidad de préstamo.

No solamente maravilló a todos con un golazo de chilena hace unas semanas, sino que ahora consiguió meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras el triunfo del Torque ante Defensor Sporting (1-0).

Publicidad

Publicidad

Además, el delantero se ha ganado elogios por su juego, lo que no es tan malo para el Albo, considerando que en Colo Colo quieren venderlo. Es decir, una buena performance de Salomón podría favorecer, más que generar ira, en Macul.

El Montevideo City Torque clasificó en Copa Sudamericana con un ex Colo Colo y un ex U dando que hablar.

En resumen…

Colo Colo quedó fuera de copas internacionales en la Liga de Primera 2025.

Publicidad

Publicidad

Salomón Rodríguez clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana con Montevideo City Torque y su nivel está en alza.

El delantero uruguayo juega actualmente en calidad de préstamo desde el club de Macul.