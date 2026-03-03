No han sido pocos los jugadores que después de vestir las camisetas de Colo Colo y la U de Chile han relanzado su carrera. Casos emblemáticos hay por montones, pero en el último tiempo hay dos que se han alzado por encima del resto.

Justo luego del Superclásico en la Liga de Primera, una dupla que cortaron en el Cacique y el Romántico Viajero da que hablar nada menos que en la Copa Sudamericana. Salomón Rodríguez y Gonzalo Montes tuvieron un rol protagónico en la clasificación del Montevideo City Torque a la fase de grupos.

El delantero y el volante, que salieran de los dos clubes más grandes de Chile por un rendimiento paupérrimo, hoy celebran con todo en Uruguay. Eso sí, no por cosas parecidas, ya que mientras uno aportó con una asistencia el otro casi terminó a los combos.

Montevideo City Torque avanza en Copa Sudamericana con ex Colo Colo y la U protagonistas

Salomón Rodríguez y Gonzalo Montes hoy celebran lejos de Colo Colo y la U, respectivamente. Las ex figuras del Cacique y el Bulla sacaron pasajes a la fase de grupos de la Copa Sudamericana luego de vencer por la cuenta mínima a Defensor Sporting.

Los ex Colo Colo y U, Salomón Rodríguez y Gonzalo Montes, metieron al Montevideo City Torque en la fase de grupos de Copa Sudamericana. Foto: Montevideo City Torque.

El elenco parte del grupo que maneja el Manchester City donde militan el delantero y el volante se impuso como local para meterse en la ronda regular del certamen. Todo esto, con el otrora mediocampista azul siendo clave.

En los 47′ minutos de partido, Gonzalo Montes metió un tiro de esquina perfecto al área para que Franco Romero anotara el 1 a 0. El balón le cayó en la cabeza al defensor para marcar el tanto que les dio la clasificación.

El encuentro estuvo más que picante y terminó con una pelea que estuvo a nada de terminar a los combos. Ella, con Salomón Rodríguez siendo uno de los que provocó a sus rivales en medio de una falta.

El triunfo le permite al elenco uruguayo asegurar su lugar en la fase de grupos del torneo continental. Una buena noticia, especialmente para el Eterno Campeón, donde el atacante aún tiene contrato hasta 2027.

Montevideo City Torque clasifica en Copa Sudamericana de la mano de Salomón Rodríguez y Gonzalo Montes. Los dos ex Colo Colo y U viven un mejor presente que el que tuvieron en nuestro país, demostrando que ambas camisetas pesan.

