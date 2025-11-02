El amarillo y el negro no solamente se consolidan como los colores del campeón en Chile. Al otro lado de la Cordillera y más allá del Río de La Plata, Peñarol viene de convertirse en el campeón de Uruguay.

No es un triunfo cualquiera. El cuadro carbonero tiene a un chileno en sus filas. Se trata de Brayan Cortés, el portero que era titular en la Selección Chilena y que perdió pisada ante las buenas actuaciones de Lawrence Vigouoroux.

Segundo año consecutivo en el que el portero grita campeón por estas fechas. El 2024, al arquero nacional le tocó ser parte del Colo Colo que hizo una proeza, viniendo de diez unidades atrás para coronarse campeón.

Peñarol campeón del Clausura

Es cierto que Brayan Cortés está siendo criticado en Peñarol. Pero, eso no quiere decir que el meta chileno haya perdido la titularidad en el Manya. Es por eso que estuvo presente en cancha para el duelo ante Defensor Sporting que terminó resolviendo el Clausura charrúa.

Fue un triunfo por 2-1 de Peñarol. Los goles del que hace de local en el Campeón del Siglo fueron obra de Lucas Hernández por multiplicado (45′ y 55′), mientras que para La Viola había abierto el marcador Diego Abreu desde los doce pasos (4′).

Ahora, en un enredo organizativo, Peñarol enfrentará al campeón del torneo de Apertura uruguayo, para definir el finalista que jugará la final del año ante el primero de la Tabla Anual. Ese equipo puede ser Nacional de Montevideo.

Brayan Cortés en Libertadores

