Universidad de Chile tiene una apretada agenda de partidos, donde ya hay uno que sufrió modificaciones en las últimas horas en la Liga de Primera 2025, lo que moverá sus hinchas.

Esto, porque el 5 de noviembre está agendado el compromiso pendiente ante Everton de Viña del Mar, el que estaba programado para las 20.00 horas en el Estadio Nacional.

Algo que fue borrado completamente esta jornada, donde se conoció el nuevo escenario que utilizará la U para poder recibir a los ruleteros, en el partido clave por sumar puntos por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Esto, porque los azules serán locales nuevamente en el estadio Santa Laura, algo que le ha traído buenos resultados en la segunda parte de la temporada para el cuadro de Gustavo Álvarez.

La U tendrá que modificar su agenda contra Everton. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Cuándo y dónde jugará U de Chile vs Everton?

Fue la misma Universidad de Chile quienes confirmaron a sus hinchas en sus plataformas digitales la confirmación del estadio para recibir a Everton, el 5 de noviembre.

Esto, porque en una placa dejaron en claro que ese partido será disputado en el estadio Santa Laura en la comuna de Independencia, lo que obliga, además, a otro cambio.

El horario del choque también tuvo que ser modificado por la luz del recinto de la Plaza Chacabuco, donde pasará desde las 20.00 horas a las 17.30 horas, lo que genera la molestia en los hinchas.

