Mercado de fichajes: Concepción no se detiene y sorprende con nuevo refuerzo internacional

El elenco lila es el que más noticias genera en las movidas y confirmó una nueva contratación para la temporada 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Deportes Concepción se refuerza.
El equipo que más noticias ha generado en el mercado de fichajes es Deportes Concepción, que se está armando con todo de cara a su retorno a la Liga de Primera.

El cuadro Lila no juega en la categoría de honor desde 2008 y en su retorno están tirando la casa por la ventana, con contrataciones en todas las líneas.

Concepción ya abrochó los arribos de Leonardo Valencia, Cristián Suárez, César Bernardo Dutra, Jorge Henríquez, Ethan Espinoza, entre otros, demostrando que van en serio.

Norman Rodríguez es el nuevo fichaje internacional de Concepción

Los dirigentes de Deportes Concepción no paran de cerrar acuerdos y este domingo por la noche ratificaron el arribo del uruguayo Norman Rodríguez.

Norman Rodríguez ya es oficialmente jugador de Deportes Concepción. El central de 27 años llega cedido desde Carabobo FC para defender la camiseta lila durante toda la temporada 2026″, contó el equipo penquista en sus redes sociales.

Norman Rodríguez llega a Concepción.

“Tras consolidarse en el fútbol uruguayo defendiendo las camisetas de River Plate, Racing, Rampla Juniors y Uruguay Montevideo, el jugador suma además la experiencia de haber competido en la última edición de la Copa Libertadores”, agregó.

Deportes Concepción quiere volver con todo a Primera y mostrará sus nuevas caras en la Serie Río de La Plata.

