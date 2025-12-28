¿Se va? Figura de Deportes Concepción sella su futuro y define dónde jugará el 2026

Deportes Concepción selló su esperado regreso a la división de honor del fútbol chileno, donde de cara a los que será la próxima temporada el León de Collao ha comenzado a reforzarse, como también asegurar a sus grandes figuras en el plantel.

Una de ellas es Nozomi Kimura, jugador que llegó al equipo esta temporada y que se transformó en una pieza importante de la defensa lila. Tras rumores de salida, donde se hablaba de una posible llegada a Deportes Copiapó, finalmente hace algunas horas el jugador selló su futuro.

“Informamos que el defensor Nozomi Kimura ha extendido su vínculo contractual con Deportes Concepción. El jugador, que se integró a nuestras filas a mediados del 2025, continuará ligado a la institución por las próximas dos temporadas”, señaló Concepción en sus redes sociales.

¡Mucho éxito en los desafíos que vienen, Nozomi”, señaló la escuadra. Por su parte, el jugador comentó: “Muchas gracias a todos por sus buenos deseos y ponerse tan contentos como yo, fueron meses increíbles y estoy muy feliz de seguir con ustedes, que sea un gran año para todos”.

El 2026 del León de Collao

Tras coronarse campeones de la Liguilla, el club está preparando con todo su regreso a la división de honor, donde ya han anunciado importantes fichajes al plantel entre ellas el delantero Matías Cavalleri, a quien se suma un exjugador Lila, Ignacio Mesías.

Publicidad

Publicidad

ver también Los Lilácticos no paran: Concepción va por el fichaje de Adrián Fernández de Racing Club

También Cristián Suárez, experimentado defensa de 38 años, cuyo último club fue Palestino, confirmó su llegada al club, junto al volante Jorge Henríquez que disputó la última temporada junto a Cobresal.

Leonardo Valencia, uno de los goleadores del Campeonato Nacional, donde terminó en el segundo puesto de la tabla de anotadores con 15 tantos, siendo superado solamente por Fernando Zampedri, dejó Audax Italiano tras no ser considerado para la próxima temporada y fichó por los Lilas.

Integrando el plantel Lila 2026 se encuentran Misael Dávila, Ethan Espinoza y el portero brasileño César Dutra, quien fue campeón de Copa Libertadores junto al Flamengo el 2019.

Publicidad