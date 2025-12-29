La palabra del día en Colo Colo durante el actual mercado de fichajes es “insistencia”. Es que tras la negativa inicial desde Deportes Limache a su ofrecimiento por el delantero Daniel “Popín” Castro, no desisten en su deseo.

Es que tal como reveló RedGol, desde la dirigencia alba subirán la puntería por el atacante de 31 años, y a sabiendas del interés “tomatero” en uno de sus canteranos como Bastián Silva, ofrecerán el pase de este volante más US$500 mil dólares.

Pero no va a ser lo único. En Colo Colo ya trazaron su nuevo plan de acción para convencer definitivamente a Limache de aceptar la nueva propuesta económica y así adquirir la ficha de “Popín”. Para ello, no sostendrán charlas directas con su contraparte.

ver también Mercado de fichajes: la fórmula de Colo Colo para quedarse con Daniel Popín Castro

El nuevo plan de Colo Colo para convencer a Limache por “Popín”

Según revela el medio partidario DaleAlbo, en “el Eterno Campeón no claudican en su afán de quedarse con el artillero nacional y mediante un emisario, han seguido conversando junto a su par de Deportes Limache“. Tal y como lo ven.

“Se espera que durante los próximos días la dirigencia de Blanco y Negro afine la puntería o busque nuevos métodos para quedarse con los goles del romperredes, como podría ser el caso de la compra de cierto porcentaje del pase más el préstamo de varias jóvenes promesas albas”, agrega la publicación.

Sobre esto último, se ratifica la voluntad desde Colo Colo de negociar con los “tomateros” para quedarse con Castro y poner como moneda de cambio, además de la suma de dinero, el pase de Silva. Todo para quedarse con su “verdugo”.

Publicidad

Publicidad

Los números de “Popín” en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, donde Limache fue finalista, Daniel Castro disputó 2.708 minutos en 36 encuentros, donde convirtió 17 goles, tres de ellos a Colo Colo, realizó tres asistencias, recibió 10 tarjetas amarillas y dos rojas.

Así acabaron los albos en Liga de Primera