Finalmente, Jean Meneses concretó su regreso al fútbol chileno y Deportes Limache se queda con la carta del chileno para la temporada 2026. El jugador se despide del Brasileirao tras una tensa temporada en Vasco da Gama, donde pasó 50 partidos consecutivos sin jugar.

A través de sus redes sociales, el Tomate Mecánico anunció a Meneses como su novena incorporación para la próxima temporada. “¡Éxito Takeshi, a romperla”, escribió en su publicación.

El regreso de Jean Meneses a Chile

El jugador pasaba por complejos momentos en el Gigante de Colina, donde llevaba 50 partidos sin jugar, ingresando por última vez a la cancha durante la cuarta fecha del Brasileirao en abril, donde entró en los minutos finales de juego.

El periodista Renzo Luvecce comentó en sus redes que el jugador estaba despertó el interés de Palestino y Limache, decidiéndote por este último por una poderosa razón. “Se decidió por el ofrecimiento de Limache debido a temas familiares, a pesar de que tiene la oferta de Palestino en la mesa”.

Añadiendo que además la propuesta del Tomate Mecánico le llamó mucho la atención. “Le gustó el proyecto que encabeza el director técnico Víctor Rivero, que incluso lo dirigió en el ascenso de San Luis de Quillota en el torneo 2014-2015, donde fueron campeones de la Primera B y lograron el ascenso”.

En Chile, Meneses de 32 años, jugó en San Luis de Quillota y Deportes Concepción, dando el salto al extranjero el 2019, donde fichó por el Club León de la Liga Mexicana.

En 2022 paso por Toluca de la misma liga, mientras que el 2024 regresó a Sudamérica para sumarse a Vasco de Gama, que compite en el Brasileirao.