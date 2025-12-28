Es tendencia:
Jean Meneses podría volver a Chile y revelan a los clubes que lo buscan: “Tiene ofertas”

El jugador nacional pasa por un tenso momento en el Brasileirao y, por lo mismo, podría estar en búsqueda de nuevos rumbos donde aparecen dos clubes interesados.

Por Andrea Petersen

Los clubes que tienen en la mira al jugador chileno.
El jugador nacional Jean Meneses pasa por un complejo momento en Vasco da Gama, donde suma una gran cantidad de partidos sin jugar por el cuadro brasileño. Por este motivo, el jugador estaría buscando nuevos rumbos, donde asoman dos clubes nacionales.

Meneses suma 50 partidos de manera consecutiva sin entrar a la cancha junto al Gigante da Colina, siendo el último encuentro en abril pasado donde ingresó en el minuto 90 en la cuarta fecha del Brasileirao. Siendo citado solamente en dos oportunidades posteriores.

Los clubes que buscarían a Jean Meneses

Según revela el periodista deportivo Renzo Luvecce el jugador es pretendido por dos clubes del Campeonato Nacional. “Está libre luego de rescindir contrato con Vasco Da Gama y me indican que en las últimas horas el jugador tiene ofertas de Limache y Palestino“, añadiendo que su futuro se definiría en los próximos días.

El jugador chileno llegó al club brasileño el 2024 donde no ha podido encontrar su lugar en la escuadra titular, sumando solo 15 partidos jugados, 50 consecutivos sin jugar, sin registrar goles ni asistencias en el cuadro.

Jean Meneses despertó el interés de dos clubes chilenos. Andres Pina/Photosport

La carrera de Jean Meneses

El extremo comenzó su carrera en San Luis de Quillota el 2010, pasando luego por Deportes Concepción y tras 4 temporadas en el Campanil, Meneses dio el salto internacional al firmar por León de México donde estuvo hasta el 2022.

Tras esto, el chileno pasó por Toluca dejando el club el 2024 para sumarse al Brasileirao de la mano de Vasco da Gama.

