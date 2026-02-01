Colo Colo vivió un complicado inicio de temporada 2026. El Cacique cayó por 3 a 1 en su visita a Deportes Limache en un duelo que estuvo marcado por un retorno en grande: el de Jean Meneses.

El extremo dejó el fútbol brasileño después de varios años en el extranjero y regresó al país para vestir los colores de los Tomateros. Ahí se dio el lujo de anotar un doblete que hundió al equipo de Fernando Ortiz y que lo dejó más que feliz.

“Estaba buscando la oportunidad de volver a Chile por un tema familiar, me pone muy contento estar de regreso, en casa, visitar a la familia y a toda la gente que dejé durante mucho tiempo. Se me dio la oportunidad en Limache, la estoy aprovechando al máximo, jugar y qué mejor manera que iniciar el torneo con un triunfo“, dijo tras el encuentro.

Jean Meneses regresó a Chile y fue una pesadilla para Colo Colo. El extremo aprovechó al máximo los errores del Cacique y marcó dos de los tres goles del triunfo de Deportes Limache en el arranque de la Liga de Primera.

Jean Meneses volvió al fútbol chileno y lo hizo marcándole un doblete a Colo Colo. Foto: Photosport.

El delantero se destapó de inmediato, algo que lo dejó feliz a él y su círculo cercano, donde celebraron con todo. Su pareja, Lorena Ramos, dejó un mensaje en redes sociales en el que destapó el drama que vivió el jugador en lso últimos años.

“Solo tú sabes cuánto esperaste esto, cuánto se sufrió para poder volver a jugar y enseñar un poco de calidad“, señaló la compañera del extremo en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, la pareja de Jean Meneses mandó a callar a los críticos luego de su gran actuación contra Colo Colo. “Siempre desde la cancha demostrando que el talento lo tienes intacto“.

El atacante demostró de inmediato todo lo que aprendió en el extranjero y fue clave para complicar aún más el proceso de Fernando Ortiz. Con ello, le dio tres puntos que tienen, por ahora, como puntero del torneo a los Tomateros.

Jean Meneses disfruta de un regreso en grande al fútbol chileno con Deportes Limache. Colo Colo sufrió el retorno de un jugador que estuvo en sus planes en algún momento y que ahora les demuestra que le quedaba bencina en el estanque cuando muchos lo daban casi por retirado.

