Jean Meneses selló recientemente su regreso a Chile donde fichó por Deportes Limache dejando atrás una compleja etapa con Vasco da Gama, donde reveló un traumático episodio que vivió con el equipo. Ante esto, el Gigante de Colina alzó la voz y se refirió a la fuerte acusación.

El jugador reveló que en conversación con El Deportivo que en su llegada al equipo brasileño un intermediario le pidió dinero, una comisión extra una vez que firmó contrato, recibiendo amenazas y que ese fue el motivo por el que no tuvo continuidad en el cuadro, ya que esta persona tenía influencias.

La respuesta de Vasco de Gama a los dichos de Meneses

El medio As procuró al equipo por los dichos del chileno, quienes dieron una tajante respuesta. “Con asombro las acusaciones efectuadas sobre presuntos cobros indebidos, amenazas y conductas irregulares relacionadas con su fichaje, sin que hasta el momento haya existido un pronunciamiento formal o denuncia del propio deportista ni de ningún otro profesional del club al respecto”.

ver también Demostró su categoría: el mega golazo de Jean Meneses por Limache en su regreso a Chile

En la misma línea, señalan: “no aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad, y reiteramos que contamos con canales formales, seguros y confidenciales de cumplimiento e integridad específicamente para registrar e investigar situaciones de esta naturaleza”.

Agregando que tras los dichos del jugador, el equipo inició una investigación interna inmediata para examinar los hechos. “Vasco aclara, además, que la exclusión del jugador del equipo se debió exclusivamente a criterios técnicos del cuerpo técnico, sin relación alguna con asuntos extradeportivos”.

La grave acusación de Jean Meneses

En conversación con El Deportivo, el jugador fue consultado sobre su falta de minutos con el club, señalando que cuando llegó al equipo había una inesperada traba. “Era que me tenía que llevar otra persona, que no era mi representante. Me pidieron que no se metiera en la negociación por el tema comisión y todo eso”.

Publicidad

Publicidad

ver también Quiere ser presidente de la ANFP y explota por el Limache vs Colo Colo: “Un tongo del gobierno”

“Les dije que estaba bien, que no había problema, que hablaría con mi representante, quien dijo que no tenía problema, pero quería revisar los contratos para que no hubiera nada extraño”.

Añadiendo que cuando llegó, todo estaba en orden, pero los problemas comenzaron al poco tiempo. “A los dos meses de haber llegado a Río de Janeiro, me busca esta persona que me llevó y me dice: ‘oye, ¿sabes qué? Ahora te toca pagar una comisión’. Yo le dije, ‘¿Comisión de qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es?’”.

Agregando que era bastante dinero y que preguntó en qué parte del contrato aparecía eso. “Me dice: ‘esa es mi forma de trabajar; hay personas que ayudaron para que esto se diera, tengo que responderles a ellos’. Y yo le dije, ‘nunca me lo dijiste’. Hablé con mi representante, viajó para Brasil para arreglar el tema”.

Publicidad

Publicidad

“Entonces él le dice, ‘esto no es así, ¿Cómo se te ocurre? Yo dejé mi comisión de lado para que ustedes hicieran su negocio tranquilo, deben cobrar a Vasco’. Respondió que no, que era un caso aparte, que él trabajaba así, dijo: ‘tengo que responder a gente de Vasco y Toluca’”.

Añadiendo que Toluca lo compró en US$ 5,5 millones y fue vendido en 1,5. “Entonces, tú dices… ¿Cuál es el negocio? Ya había algo raro. Hablamos con mi representante y le dimos un porcentaje para que el tipo se quedara tranquilo y no molestara”.

“Recibió el dinero y me amenazó: ‘te voy a demandar, no vas a jugar y te van a hacer la vida imposible’. Yo le dije que hiciera lo que quisiera, que cuando llegara el tiempo hablaría”.

Publicidad