Luego de largas tratativas, que vienen desde comienzos del 2025 hasta los últimos días, el defensor uruguayo Alan Saldivia dejó atrás su etapa en Colo Colo para convertirse en nueva incorporación del Vasco da Gama en Brasil.

Es que fue más de un año de tratativas por parte del conjunto carioca, que encontraron sendas negativas desde Blanco y Negro, quienes buscaban rédito económico por su venta. Al no ocurrir aquello, finalmente aceptaron la oferta US$1.2 millones de dólares, muy inferior a lo que pretendía el club.

Una serie de tratativas que fueron reveladas por el agente de Saldivia, Marco Vanzini, que en conversación con el medio brasileño Globoesporte, criticó la actitud que mostró Colo Colo en las negociaciones que acabaron con su arribo a Vasco.

ver también ¿La razón de su bajón? Alan Saldivia destapa desde cuándo negociaba con su salida de Colo Colo

Agente de Saldivia dispara contra Colo Colo

“Les puedo asegurar que fue una de las negociaciones más difíciles que he hecho, porque no empezó ahora en enero. Empezó en agosto del año pasado”, reveló el empresario oriental, quien entregó detalles de las charlas con la dirigencia alba.

“Intentamos concretar el traspaso en el último mercado, pero no funcionó. Lo volvimos a intentar ahora en diciembre. Pero fue una negociación muy complicada y difícil“, lanzó el representante de Saldivia, que explicó por qué tanto mucho su salida.

“Es un jugador de alto nivel, y Colo Colo quería un precio alto, porque saben que es un jugador de alto nivel que valdrá mucho en el futuro. Así que intentamos negociar para que ambas partes, Vasco y Colo Colo, llegaran a un acuerdo”, finalizó Vanzini.

Publicidad

Publicidad

Los números que dejó el uruguayo en el Cacique

Un paso de cuatro años tuvo Alan Saldivia por la tienda alba, desde su arribo en noviembre del 2021. Disputó 7.977 minutos en 95 juegos, donde registró tres asistencias, 17 tarjetas amarillas y una expulsión. Además ganó un torneo nacional, dos Supercopas y una Copa Chile.

El ex albo debutó en Vasco

En el marco de la segunda fecha del Grupo A en el Campeonato Carioca, el ex Colo Colo se estrenó como titular en el duelo como local ante Nova Iguaçu. Jugó los 90 minutos y el juego terminó en igualdad por 0-0.

Tweet placeholder

Publicidad