Colo Colo no sólo ha dado que hablar en el mercado de fichajes del fútbol chileno por sus refuerzos. El Cacique ha tenido varias salidas importantes para el 2026, siendo la de Alan Saldivia una de las más importantes.

El defensor uruguayo dejó el Estadio Monumental para dar el salto a Brasil con la camiseta de Vasco da Gama. El elenco brasileño lo estaba buscando desde mediados del 2025, aunque sin éxito. O eso era lo que se creía.

El zaguero fue presentado este miércoles en el Gigante de Colina, donde se refirió a lo que fue su traspaso. Ahí contó un detalle que deja a los hinchas con un motivo más para explicar su bajón durante la temporada pasada.

Alan Saldivia se echa al agua solo y revela desde cuándo quería salir de Colo Colo

El rendimiento de Alan Saldivia en Colo Colo durante el 2025 fue muy bajo y muchos no entendían la razón. El defensor estuvo lejos del nivel de años anteriores y desde hace rato que los hinchas buscaban una explicación.

Vasco da Gama buscó a Alan Saldivia para sacarlo de Colo Colo por un año. Foto: Vasco da Gama.

En su presentación, el zaguero se refirió al interés que mostró Vasco da Gama para contratarlo. “Diniz llamaba mucho por mí. Él me habló del club y la intención de crecer y valorar como jugador“.

Alan Saldivia no se quedó ahí y remarcó en el rol que tuvo el técnico para dejar Colo Colo. “Me gustó lo que me dijo y lo que tengo que mejorar. Fue algo muy bueno para mí como jugador, para crecer“.

Pero fue tras ello que el jugador avisó que apenas conversaron trató de forzar su adiós al Cacique para irse a Vasco da Gama. “Ni bien me llamó el profe hice lo posible por venir, tenía ganas de venir a conocer el club, su historia. Quería marcar mi camino aquí, en un club muy grande“.

“Fueron días intensos, con muchos cambios de que venía o no venía. Ya hace un año que hablaba con Diniz, quería venir. Estoy contento de estar“, sentenció el zaguero.

Alan Saldivia se olvida de Colo Colo para enfocarse en Vasco da Gama. El defensor tuvo su esperado salto y ahora tendrá que demostrar que estaba preparado para darlo.

¿Cuándo debuta Alan Saldivia en Vasco da Gama?

Alan Saldivia ya entrena con Vasco da Gama y afina los últimos detalles para hacer su debut. Esto puede ocurrir este mismo jueves 15 de enero desde las 21:30 horas cuando enfrenten a Maricá por el Campeonato Carioca.