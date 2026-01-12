“Llegué siendo joven…”: El particular detalle que marcó la despedida de Alan Saldivia de Colo Colo

Alan Saldivia puso punto final a su etapa en Colo Colo. El defensa uruguayo confirmó su salida de los albos y este lunes se despidió oficialmente de los hinchas albos.

La salida del central ya era un hecho. Tras la aprobación de ByN, el defensor de 23 años viajó el pasado viernes a Brasil para sumarse al Vasco de Gama. Por lo que antes de hacer su presentación oficial con su nuevo club, hizo una pausa para darle el adiós a los garreros que tantas jornadas lo acompañaron.

“Hoy cierro una etapa muy importante en mi carrera, me despido de Colo-Colo”, partió diciendo el defensa que ganó tres títulos con el Popular. “Llegué siendo joven, con la ilusión de crecer desde abajo, y este club me dio la oportunidad de formarme, competir y entender lo que significa representar a Colo Colo, el equipo más grande de Chile”, agradeció.

La despedida de Alan Saldivia

Es que el Alan Saldivia llegó en 2021 y primero se sumó a las juveniles albas. Pese a sus condiciones, Pero tuvo que esperar y harto por su oportunidad en el primer equipo. Tiempo en el que incluso confesó en su minuto que pensó en volver a Uruguay.

“En mi cabecita pasaron muchas cosas e incluso pensé en devolverme a Uruguay. Cuando no juegas te quieres ir. Extrañar la familia se hace duro. Llamaba a mi papá y lloraba porque no jugaba, pero él me calmaba y me daba fuerzas”, confesó el charrúa.

Por lo mismo, enfatizó su agradecimiento al Cacique ya que ahora le permite emigrar hacia un grande de Brasil. “Agradezco a mis compañeros, cuerpos técnicos, trabajadores del club y a toda la gente que sostiene el día a día y a toda la hinchada por su muestra de cariño. Colo Colo quedará para siempre en mi historia, gracias por todo, Hasta pronto”, sentenció.

Cabe consignar que Colo Colo ya encontró reemplazante a Saldivia. Esto tiene relación con la llegada de Javier Méndez que fue aprobada este lunes. Por su parte Fernando Diniz, el DT de Vasco, espera con los brazos abiertos al defensa uruguayo. Incluso confesó que había intentado ficharlo antes y todo apunta a que será titular está temporada.