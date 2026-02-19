Sonó fuerte en Colo Colo y terminó fichando en un club de élite: lo dirigirá un chileno

El libro de pases cierra este jueves y con ello el humo se empieza a disipar. Los representantes dejarán de ofrecer jugadores y nos centramos en el lindo fútbol chileno de la Liga de Primera.

Uno de los tantos nombres que rondó en el presente mercado de fichajes nacional es el delantero brasileño Sergio Santos, quien estaba en el país entrenando con el equipo del Sifup.

La agencia de representación del zurdo, Vibra, ofreció al atacante a Colo Colo y Universidad Católica, pero como no tuvo suerte volvió a ponerlo sorpresivamente en el fútbol de la MLS, donde fue anunciado.

Sergio Santos se queda en la MLS y jugará en Atlanta United

Sergio Santos se queda en el creciente fútbol de Estados Unidos, puesto que fue anunciado de manera oficial como el flamante refuerzo de uno de los equipos de élite de Norteamérica, ya que jugará en Atlanta United.

Sergio Santos sigue en la MLS tras sonar en Chile. (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

El ex Audax Italiano será dirigido por un chileno en el cuadro Georgia, puesto que Rodrigo Rios es el nuevo ayudante técnico del argentino Gerardo Martino, quien vuelve al cuadro estadounidense tras un tiempo sin dirigir.

Sergio Santos vestirá su cuarta camiseta en Estados Unidos, tras sus pasos por Philadelphia, Cincinnati, Houston y ahora Atlanta.