Con polémica del VAR: Elche de Lucas Cepeda sufre nueva derrota y mira de reojo el descenso

Lucas Cepeda no puede cortar la mala racha del Elche en LaLiga. El elenco del seleccionado nacional ahora sumó una nueva derrota ante Athletic Bilbao y empieza a mirar de reojo la zona de descenso.

La jornada comenzó complicada para los visitantes ya que sufrieron más de un problema en la salida desde el fondo. Lo que hasta fue comentado por la transmisión de ESPN.

ver también Ex compañero de Vinicius en Real Madrid se rinde ante Lucas Cepeda: “Es un jugadorazo”

“Otro error más en la defensa. Se quieren hacer un gol solos. Están haciendo todo lo posible para que les hagan un gol y aún así no lo puede hacer el Athletic”, comentaron sobre el equipo de Cepeda. El ex Colo Colo fue uno de los más regulares y hasta se llevó tarjeta amarilla sobre el cierre de la primera etapa.

Tweet placeholder

Así las cosas, el cuadro local logró abrir el marcador recién en el 64’ con anotación de Gorka Guruzeta. Lo que desató los festejos en el Estadio San Mamés.

Pero la alegría duró cinco minutos ya que al 69’ cayó el empate del Elche desde el punto penal. En primera instancia André Santos marcó pero el balón tocó su pierna de apoyo por lo que tuvo que ser repetido. En el segundo intento, el portugués mostró su calidad y puso el 1-1.

Publicidad

Publicidad

ver también “Mi princesita”: Lucas Cepeda fue a París a pasar el Día de los Enamorados

Sin embargo, todavía faltaba la guinda de la torta. Es que sobre el cierre del partido Pedro Bigas cometió penal a Aymeric Laporte. Lo que fue confirmado por el revisión VAR y que finalmente marcó Gorka Guruzeta.

Anotación que sentenció el triunfo del Athletic Club por 2-1 y que hunde al Elche de Cepeda que pese a la amonestación completó los 90 minutos en cancha.

Lucas Cepeda fue titular en la caída del Elche por 2-1 ante Athletic Bilbao

Publicidad

Publicidad

Tabla actualizada: así quedó el Elche en LaLiga

Con la derrota de este viernes ante el Athletic, el elenco del Elche queda ubicado 16° con 25 unidades. Lo que acrecienta la mala racha a cuatro jornadas solo acumulando derrotas.

Además quedó a solo un punto del descenso. Por lo que será crucial que el elenco de Cepeda vuelva a los triunfos. A su vez tendrá que mirar de cerca lo que pase en los partidos de Mallorca, Rayo Vallecas, Sevilla, Alavés y Valencia.

Publicidad

Publicidad

La próxima fecha Elche será local ante Español el 1 de marzo. Luego el 8/3 visita a Villarreal y luego el 14/2 tendrá el gran desafío del mes ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.