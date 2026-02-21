Es tendencia:
LaLiga

Osasuna vs. Real Madrid: Horario y qué canal transmite EN VIVO el partido por LaLiga de España

Osasuna y Real Madrid se enfrentan por la jornada 25 de LaLiga.

Por Franccesca Arnechino

Kylian Mbappé estará presente en el duelo frente al Osasuna.
© Getty Images.Kylian Mbappé estará presente en el duelo frente al Osasuna.

El Osasuna tendrá un duro desafío ante el líder de LaLiga, el Real Madrid, que se adueñó de la cima tras el tropiezo del FC Barcelona en Girona. El conjunto blanco encabeza la tabla con 60 puntos, dos más que los azulgranas.

Los rojillos, en tanto, suman 30 unidades y se ubican en el décimo lugar, metidos en la pelea por escalar posiciones y acercarse a la zona europea. El encuentro, llega con condimento extra tras la polémica por el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en el último partido de Champions.

¿Dónde ver al Osasuna vs. Real Madrid por LaLiga?

El enfrentamiento entre Osasuna vs. Real Madrid por la fecha 25 de la Liga de España se juega este sábado 21 de febrero desde las 14:30 horas de Chile en el Estadio El SADAR.

El duelo entre Rojillos y Merengues será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Prestianni en la pata de los caballos: Real Madrid presenta pruebas a la UEFA

Posibles formaciones Osasuna vs. Real Madrid

  • Osasuna: Sergio Herrera, Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán, Lucas Torró, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Víctor Muñoz, Raúl Moro y Ante Budimir.
  • Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Tabla de posiciones de LaLiga

