Gabriel Suazo dejó una actuación destacada en el Sevilla, que volvió a la victoria luego de sufrir tres derrotas en fila. Fue un triunfo por la mínima diferencia gracias a un lanzamiento penal que el suizo Ruben Vargas ejecutó de manera exitosa.

El lateral izquierdo de la selección chilena tuvo una participación muy destacada. Al menos en esas aplicaciones de datos estadísticos que suelen ensalzar lo que no es tan importante. De todas maneras, Suazinho aprobó con creces en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Pero uno de los duelos que perdió, cerca del final en el partido, le costó caro. Una falta fuerte del carrilero surgido en las inferiores de Colo Colo terminó con una tarjeta amarilla. Fue casi en la mitad del campo de juego, pero de todas formas le significó una amonestación del árbitro Miguel Ángel Ortiz.

Suazo no podía creer la resolución del juez. Le hizo gestos para evidenciar su molestia con la sanción. El lateral zurdo de 28 años reprobó al réferi, pero ya estaba todo dicho. No había manera de zafar. El chileno tuvo que terminar el duelo al borde de la cornisa.

La reacción incrédula de Gabriel Suazo por esa amonestación. (Captura ESPN).

Esta tarjeta amarilla que Gabriel Suazo vio en la victoria ante el Osasuna fue la tercera que recibe en esta edición de La Liga. Todavía le quedan dos más para perderse un partido por suspensión. Por ende, no hay inconvenientes para el DT argentino Matías Almeyda.

Al menos no en lo inmediato. Ahora el cuadro de Nervión deberá afrontar un receso por la fecha FIFA, que tiene a Suazidane convocado a la selección chilena que tendrá amistosos frente a Rusia y Perú. Recién el 24 de noviembre volverán a la acción liguera.

Gabriel Suazo marca a Rubén García ante la mirada de su compañero Marcao. (Fran Santiago/Getty Images).

Será por la fecha 13 como visitante del Espanyol: aquel partido se disputará el 24 de noviembre en el estadio Cornellá de Llobregat a contar de las 17 horas, según el horario de Chile continental.

Revisa el compacto del 1-0 de Sevilla ante Osasuna

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Sevilla volvió a escalar a la parte alta de la tabla de posiciones en La Liga 2025-2026.

