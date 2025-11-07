Sin ninguna duda, el sentimiento que tiene Matías Almeyda por el Sevilla es muy cercano al amor. Probablemente lo sea. Así al menos lo dijo el director técnico argentino en la antesala de recibir al Osasuna en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El equipo tiene varios lesionados en la enfermería, incluido el chileno Alexis Sánchez. Para colmo, encadenó tres derrotas. Una racha que detonó la inquietud en varios fanáticos del club. Sobre todo porque con una campaña mejor a la de esta campaña, el equipo peleó el descenso.

Pero esa posibilidad no está dentro del horizonte de Almeyda. “No pienso escenarios negativos. Si no, los atraes. Pienso que esto terminará bien. Trabajamos y buscamos maneras para que así suceda”, aseguró el DT argentino, quien llegó al cuadro de Nervión procedente del AEK Atenas de Grecia.

Matías Almeyda toma nota en el Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

También le consultaron por su estado anímico personal para afrontar este presente. “Con sueños. Muchos sueños. De ver reflejado lo que me hizo tomar la decisión de venir a este club. Yo jugué en este club. Es dirigir un club donde tengo agradecimiento y me abrió las puertas del fútbol europeo cuando era joven”, rememoró Almeyda.

“Si hay algo que tengo es memoria. Y doy todo lo que tengo. Daré hasta donde digan basta. Cuando uno tiene sentimientos, las cosas se hacen con amor. Y si se hacen con amor, a la larga las cosas terminan bien. Estoy convencido. Para eso trabajo y me dedico. Puede haber errores, como todo ser humano”, agregó el ex entrenador de las Chivas de Guadalajara de México.

Matías Almeyda dice que su presencia en el Sevilla es “por amor, no por un contrato”

Para Matías Almeyda, el amor que siente por el Sevilla está por sobre el acuerdo que firmó para hacerse cargo del plantel profesional. “Tengo una excelente conexión con el grupo, me hace feliz venir acá. Soy feliz. Obviamente mientras se gana, soy más feliz. Cuando pierdo no soy feliz. Me gusta ganar”, expuso el trasandino.

Fue entonces que sacó su traje de meteorólogo. “La mayoría de los equipos pasan las cuatro estaciones del año. Hay que estar preparado. En el invierno hay que abrigarse, en el otoño un poco menos. En la primavera empezamos a respirar y ver que florecen cosas. Y en el verano es lo que deseamos todos, cuando hay más energía. El fútbol lo vivo desde ese lugar”, dijo el Pelado Almeyda.

“Permanentemente estoy aislado, tengo un pensamiento igual. No consumo comentarios y trato de ser objetivo para trasladarlo a un grupo. Creo mucho en el trabajo y mientras se vea reflejado en mínimas cosas, va. Cuando ves que tu trabajo ya no va, hay que pensarlo Quiero que quede claro algo. Acá estoy por amor, no para cumplir un contrato”, fue la declaración de principios del argentino.

Matías Almeyda tiene mucha confianza en su plantel. (Fran Santiago/Getty Images).

Y prosiguió. “Vine a un desafío grande. Hubo entrenadores que no quisieron venir y otros que sí. Dentro de ellos estaba yo. Mi desafío es mucho más profundo que sólo ser el entrenador del Sevilla. Quiero serlo por mucho tiempo y para eso necesito que el equipo juegue bien y gane. Eso que me costó tanto no lo voy a entregar muy fácil. Va a costar mucho”, sentenció Almeyda, quien sueña con extender su aventura en el Sánchez Pizjuán lo máximo posible.

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla vs Osasuna por La Liga 2025-2026?

Sevilla recibirá al Osasuna en la 12° jornada de La Liga el sábado 8 de noviembre. El partido se jugará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a contar de las 12:15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Las tres derrotas en fila del Sevilla lo hicieron perder mucho terreno en la tabla de posiciones y así quedó ubicado.

