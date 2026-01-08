Es tendencia:
Universidad de Chile

Tras la salida de U de Chile: el primer equipo que le cierra la puerta a Leandro Fernández

Desde O'Higgins advierten que el alto sueldo del jugador lo aleja de las aspiraciones por tenerlo como refuerzo.

Por Cristián Fajardo C.

Leandro Fernández debe buscar equipo para la temporada 2026.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTLeandro Fernández debe buscar equipo para la temporada 2026.

El gran golpe del mercado de fichajes para la temporada 2026 tiene como protagonista a Leandro Fernández, una vez que el técnico Francisco Meneghini le confirmó que no será considerado en Universidad de Chile.

Con todo este año con contrato en el cuadro azul, se habló de inmediato del interés de los equipos que controla su representante, Christian Bragarnik, donde apareció O’Higgins.

Una versión que, con el correr de las horas luego de que se hizo pública su salida de la U, comienza a tener distancia con el cuadro de Rancagua, por el alto costo que significa en la operación.

Por lo mismo, hay versiones que dejan en claro que el alto sueldo del delantero deja lejos el presupuesto del Capo, por lo que la opción es negociar: ¿Estarán de acuerdo en la U?

Leandro Fernández dejará la U tras tres temporadas en el club. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué pasa en O’Higgins con Leandro Fernández?

Según información que maneja el periodista Javier Limardo, la opción de Leandro Fernández en O’Higgins fue analizada por la dirigencia en Rancagua, aunque de inmediato generó dudas.

Un jugador de esas características y categoría implica altos montos económicos que, por ahora, no están dispuestos a asumir, por lo que se nubla la opción de seguir en Chile.

“El lunes supo de su salida, lo ofrecieron en O’Higgins el miércoles. Pero por su sueldo (40 millones) lo descartaron de inmediato”, destacó el comunicador.

Con esto, Fernández tendrá que seguir buscando club para un préstamo o negociar con la misma U la desvinculación de su contrato, algo que parece un tanto lejano.

