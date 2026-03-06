El técnico de Lucas Bovaglio en conversación con ADN valoró estar cerca de clasificar con O’Higgins a la fase de grupos de la Copa Libertadores y dejó una potente reflexión sobre lo que significa competir a nivel internacional.

El entrenador argentino destacó el esfuerzo que implicará disputar el torneo continental. “Seremos el equipo chileno con más minutos jugados. Te toca viajar, no siempre son viajes cercanos ni de logística simple”, comentó el DT.

ver también Por la clasificación: Fecha y hora del próximo partido de O’Higgins vs. Deportes Tolima por Copa Libertadores

Además, se presentó con entusiasmo y ganas de que comience el desafío de la Copa Libertadores. “Tenemos muchos partidos, nos gusta y es un hermoso desafío. Nos gusta competir, esperamos que cuando el equipo represente a esta institución lo haga dignamente”, destacó contento.

O’Higgins está a un paso de la clasificación, ya que le ganó por la cuenta mínima en el partido de ida a Tolima y ahora deberán enfrentarse en el partido de vuelta el miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas.

O’Higgins logró ganar el partido de ida por la cuenta mínima frente a Tolima, pero le queda el partido de vuelta en Colombia

Bovaglio enseña como no llorar

Además, se refirió a que no importa al lugar donde tengan que ir a jugar, ellos buscan clasificar a la fase de grupos. “Nos tocó ahora ir a Bahía, luego a Ibagué. Estamos en el baile, hay que bailar y no usar esto como excusa”, lanzó Bovaglio.

Publicidad

Publicidad

ver también El desesperado llamado de madre de hincha de O’Higgins detenido en Brasil: “Les pido perdón, él no es racista”

Estas palabras no nacen de la nada, ya que durante mucho tiempo todos los equipos chilenos han tenido la mala costumbre de solicitar cambios de partidos por el simple hecho de tener dos partidos a la semana. Sin embargo, el DT lo ve como un desafío.

De clasificar O’Higgins deberá estar pendiente al sorteo que será el jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay. El horario es a las 20:00 horas (Chile), y durante esa ceremonia, se determinarán los cabezas de grupo y los respectivos bombos.

Resumen

Lucas Bovaglio define competir en la Copa Libertadores como un desafío sin usar excusas logísticas.

O’Higgins venció 1-0 a Deportes Tolima en el partido de ida del torneo continental.

11 de marzo a las 21:30 horas se disputará el partido de vuelta en Colombia.