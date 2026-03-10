Finalmente, Francisco Meneghini dejó la banca de la Universidad de Chile. El técnico argentino no supo cómo sacarle rendimiento al equipo laico y terminó siendo cesado de sus funciones.

No obstante, los problemas no se acaban con el DT. Universidad de Chile tendrá que definir, todavía, quién será el próximo técnico que asuma la difícil tarea de comandar a un elenco que pasó de ser una potencia a nivel, incluso, internacional, a estar en los últimos puestos de la tabla.

Es por eso que es hora del desmenuzamiento. En tiempos de río revuelto, la ganancia de los buenos analistas es mayor. En este caso, fue Johnny Herrera el que se refirió a la salida de Meneghini y lo que se viene para la U.

Palabras de Johnny

Johnny Herrera es alguien identificado con la Universidad de Chile. El ex portero se refirió a la difícil situación que vive el club de sus amores y lo hizo de una particular manera, quitándole la culpabilidad absoluta al técnico.

“Esto no es culpa únicamente de Meneghini. También hay una dirigencia que no quiso sostener jugadores importantes, como Di Yorio. Al final, por un par de pesos, trajiste a Rivero y Lucero que terminan lesionados y que venían de no jugar mucho”, enfatizó Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Hay jugadores, también, que no están rindiendo como el año pasado. Por ejemplo, en la parte defensiva, el 70 u 80 por ciento de los goles que le han hecho a la U tienen responsabilidad de Castellón”, añadió.

“Cuando los rendimientos individuales no te dan, cuando jugadores importantes como Assadi y Aránguiz no están a disposición, obvio que se complica todo“, cerró el ex portero de la Selección Chilena y de la U.

Paqui no logró buenos resultados en la U | Photosport

En resumen…

