Bono de bienvenida BetFury: 300% de tu depósito y $25,000 CLP en apuestas gratis

Con el bono de bienvenida BetFury podrás reclamar hasta $300,000 CLP + $25,000 CLP adicionales para apuestas gratis. Te contamos todos los detalles para que puedas disfrutar de esta promoción.

El bono de bienvenida BetFury es una excelente oportunidad que encuentran los nuevos usuarios del operador para conseguir el 300% y por hasta $300,000 CLP en cinco niveles de bonos. Te contamos todos los detalles de esta bonificación de bienvenida.

Oferta de bienvenida de Betfury

Como acabas de conocer, el bono de bienvenida BetFury es una oferta exclusiva que te entrega el 300% + $25,000 CLP para apuestas gratis a través de 5 niveles de bonos.

De esta manera podrás reclamar hasta $300,000 CLP, siempre y cuando completes un primer depósito válido de $5,000 CLP.

Además de eso, deberás cumplir con los Términos y Condiciones establecidos por el operador antes de poder retirar las ganancias producidas con los montos del bono de BetFury.

¿Cómo reclamar el bono de bienvenida Betfury para deportes?

El bono de bienvenida BetFury es una oferta que puedes reclamar después de crear tu nueva cuenta de usuario y de verificarla mediante el código que recibes vía correo electrónico:

Ingresa a la página web de BetFury Haz clic en el botón ‘Regístrate’ Digita tu email y nueva contraseña Si lo tienes, escribe el código promocional BetFury Verifica tu cuenta vía correo electrónico Realiza tu primer depósito mínimo

Tomada de BetFury

Condiciones para obtener el bono

Antes de realizar tu primer depósito debes conocer los Términos y Condiciones básicos del bono de bienvenida BetFury.

Esto es importante para que puedas conseguir de manera efectiva todos los beneficios de esta promoción, la cual te entrega hasta el $300% + 25 000 CLP para apuestas gratis a través de 5 niveles de bonos.

Disponible para mayores de edad (+18)

Depósito mínimo de $5,000 CLP

Suma máxima a recibir de $300,000 CLP

Requisito de apuesta de 7x para cada bono de depósito

Apuesta con cuotas mínimas en apuestas simples de 1.80

Cada selección de las apuestas combinadas debe ser de 1.40 con al menos dos selecciones

¿Cómo obtener el bono de Betfury para casino?

El paquete de bienvenida para casino le entrega a los usuarios que elijan esta opción hasta un 590% de bonos de depósito y hasta 225 giros gratis.

Esta promoción incluye tres bonos de bienvenida, cada uno con un bono de depósito de hasta el 200% y un paquete de hasta 100 giros gratis con valor de $0.6 USD cada uno.

Para recibir el bono simplemente completa el registro en la casa de apuestas y activa la promoción mediante el depósito. Los giros gratis estarán listos para usarse.

Debes saber que las ganancias de los giros gratis se abonarán en tu saldo de bonificación en la misma divisa que tu depósito una vez que se hayan utilizado todos los giros gratis en el juego seleccionado.

¿Betfury ofrece un bono de bienvenida sin depósito?

Actualmente la casa de apuestas no ofrece un bono de bienvenida BetFury sin depósito. Sin embargo puedes reclamar otro tipo de promociones después de liberar la oferta de bienvenida.

Están disponibles bonos para deportes y casino, y en ocasiones tu cuenta estará habilitada para recibir monedas BetFury para que puedas usar gratis juegos seleccionados.

Tomada de BetFury

Problemas para canjear el bono

Encuentra la solución a posibles problemas que encuentres al intentar reclamar el bono de bienvenida BetFury. Te compartimos también las soluciones:

Problema bono de bienvenida BetFury Solución para recibir el bono Deposité pero no recibí el bono El monto mínimo para el depósito debe ser de $5,000 CLP Quiero usar los dos bonos, el de deportes y casino Solo puedes elegir una de las dos opciones para reclamar el BetFury bono de bienvenida Mi problema no aparece en esta tabla Comunica al servicio al cliente usando el chat en vivo o al correo electrónico support@betfury.com

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio digitar el código promocional BetFury?

Aunque no es obligatorio, puedes conseguir todos los beneficios de la casa de apuestas al usar el código promocional BetFury. Encuéntralo en alguno de los links que te vamos a compartir en este artículo.

¿Cuánto te da BetFury por abrir una cuenta?

En dinero no vas a recibir ningún monto para apuestas deportivas o de casino. Pero podrás recibir monedas BetFury para usarlas en juegos seleccionados.

¿Cómo convertir el bono en dinero real?

Regístrate, verifica tu cuenta y realiza tu primer depósito. Entonces reclama la oferta de bienvenida Betfury para apostar en deportes o casino

¿Hay un bono de bienvenida para casino?

Sí, puedes elegir el paquete de bienvenida de casino que te ofrece el operador de hasta un 590% de bonos de depósito y hasta 225 giros gratis.

¿Cuáles son los métodos de pago disponibles en BetFury?

Puedes elegir transferencias bancarias, MACH, Khipu, Skrill, Neteller y más de 30 opciones de criptomonedas.