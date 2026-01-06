La llegada de Salomón Rodríguez a Colo Colo a inicios de 2025 generó mucha ilusión entre los hinchas, pero el delantero de 25 años, quien arribaba desde Godoy Cruz, terminó siendo una decepción.

El atacante apenas anotó tres goles, solo uno de ellos en la Liga de Primera, durante la temporada 2025. Oportunidades tuvo, porque jugó 26 partidos y más de mil minutos en el año, pero nunca pudo rendir.

Desde Blanco y Negro manifestaron que lo mejor para el futbolista, con contrato con el Cacique hasta 2027, era que partiera en este mercado de fichajes. Y así será. Este lunes, se confirmó que no seguirá.

Y ahora se conoce cuál será el destino de Salomón Rodríguez. Dale Albo confirmó que el delantero uruguayo volverá a su país y será refuerzo del Montevideo City Torque para la temporada 2026.

Salomón Rodríguez deja Colo Colo | Photosport

ver también Nuevo cortado en Colo Colo: el jugador que está apartado de los entrenamientos

Salomón Rodríguez deja Colo Colo: vuelve a Uruguay

Salomón Rodríguez se formó en Rentistas de Uruguay antes de partir a Godoy Cruz en 2022 y luego a Colo Colo en 2025. Ahora, el atacante vuelve a su país con el Montevideo City Torque de la Primera División.

Publicidad

Publicidad

La salida del jugador debería quedar lista este miércoles 7 de enero durante una reunión de directorio de Blanco y Negro. Su partida abre la puerta para un nuevo delantero y un cupo de extranjero, así que habrá que ver qué novedades presenta el Cacique tras esta determinación.