Universidad de Chile necesita empezar a sumar puntos, pero el panorama se complica de cara al duelo de este domingo ante Huachipato, donde no podrá contar con Octavio Rivero.

El delantero uruguayo arrastra molestias en su rodilla derecha, las que se agudizaron tras el encuentro frente a Audax Italiano. Según información de Emisora Bullanguera, el atacante sufre una lesión de cartílago, problema que vuelve a afectar una zona con un historial médico complejo.

El complicado momento de Rivero en la U

Rivero ya fue operado anteriormente del ligamento cruzado y presenta daño en el menisco, antecedentes que han ido desgastando la articulación. Exámenes realizados antes del último partido detectaron derrame articular y cartílago flotando, encendiendo la preocupación en el CDA.

La semana fue complicada para Octavio Rivero, quien aumentó sus molestias físicas y no logró recuperarse a tiempo, por lo que será baja ante Huachipato en Talcahuano.

Nuevos exámenes confirmaron que el delantero sufre sinovitis en la rodilla, quedando automáticamente descartado y con su presencia en los próximos partidos en duda. Un golpe duro para la U, que también perderá a Juan Martín Lucero por suspensión.