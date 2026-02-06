Es tendencia:
U. de Chile

Golpe en la U: Octavio Rivero queda fuera y obliga a ‘Paqui’ a mover el XI vs. Huachipato

Increíblemente, una molestia física del charrúa obliga a la U a mover piezas antes de su próximo desafío.

Por Franco Abatte

Además de la baja de Juan Martín Lucero, los azules sufrirán la baja del otro '9' universitario.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAdemás de la baja de Juan Martín Lucero, los azules sufrirán la baja del otro '9' universitario.

Tras unos idas y vueltas se confirmó que Universidad de Chile sí tendrá acción este fin de semana. Los azules finalmente deberán visitar a Huachipato en un CAP completamente vacío y además, con una importante baja en su duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga de Primera.

Así es, porque lo había adelantado RedGol: los azules tenían entre algodones a Octavio Rivero. El delantero charrúa no había entrenado con normalidad durante la semana y era poco probable que fuera de la partida; sin embargo, todo cambió para peor en las últimas horas.

Esto porque el medio Dale Bulla adelantó que Octavio Rivero será definitivamente baja en la U para enfrentar a los acereros el próximo domingo, producto de una molestia en el tobillo no irá citado. Su lugar en el XI lo ocuparía Eduardo Vargas, mientras que en la convocatoria entraría el juvenil Martín Espinoza.

Octavio Rivero será baja ante Huachipato. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Un balde de agua fría para los azules, quienes sufrieron para este partido la baja del otro ‘9’, Juan Martín Lucero, tras la expulsión recibida en el empate sin goles ante Audax Italiano.

La formación de la U para enfrentar a Huachipato:

Sin Rivero ni Lucero, Francisco ‘Paqui’ Meneghini deberá realizar cambios sorpresivos en el XI para enfrentar a Huachipato.

Así, la formación de la U de Chile sería con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; en la zona media irían Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y el juvenil Diego Vargas; mientras que Javier Altamirano, Lucas Assadi y Eduardo Vargas conformarían la ofensiva azul.

¿Cuándo juegan Huachipato vs. U. de Chile?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile y Huachipato se juega este domingo 8 de enero a partir de las 12:00 horas en el Estadio Huachipato CAP, correspondiente a la Fecha 2 de la Liga de Primera.

