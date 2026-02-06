Pese a llegar con entusiasmo para sumarse de inmediato a la disciplina en Universidad de Chile, el último refuerzo de este año, el defensor Marcelo Morales, no estará a disposición para el juego con Huachipato.

Así lo adelantó su entrenador Francisco Meneghini, quien si bien valoró la actitud que mostró “Shelo” en su vuelta a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, aclaró que todavía está muy por detrás de sus compañeros en el aspecto físico.

La ausencia de Morales, sumada a la suspensión del argentino Felipe Salomoni, obligaron al técnico a utilizar en la formación titular de la U un futbolista juvenil como es Diego Vargas, quien ocupará la banda zurda ante los acereros en Talcahuano.

“Paqui” y por qué no puede debutar Morales en U de Chile

Lo primero que quiso aclarar el estratega sobre el Shelo es que “está habilitado y está la confirmación oficial de la ANFP“, para luego manifestar sobre el jugador que “estoy contento con su llegada, es un jugador de gran nivel en el 2024, donde fue el mejor lateral del fútbol chileno”.

Si bien Meneghini destaca que “tiene una gran capacidad física de ir y venir, hace la banda y tiene buena pegada, porque queremos hacer daño en campo contrario y nos entrega variantes”, dejó en claro que Morales todavía no está para jugar en la U de Chile.

“Me ha gustado su carácter competitivo, pero como no hizo pretemporada con nosotros está un poco por detrás y se debe poner a punto”, sostiene Paqui, aunque advierte que “por su carácter y por cuánto quiere al club, nos hace ver que será más rápido el proceso que con otro jugador“.

Los números de “Shelo” en 2025

En su paso por New York Red Bulls en la pasada temporada de la MLS, Marcelo Morales disputó 890 minutos en 13 encuentros, donde registró un gol y dos asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la segunda jornada en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará a Huachipato en el Estadio Huachipato de Talcahuano, este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas, a puertas cerradas.

Así están en la Tabla de Posiciones