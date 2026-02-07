Colo Colo se prepara para un partido clave frente a Everton por la Liga de Primera. Pero más allá de lo futbolístico, el duelo tendrá un componente emocional especial en el Estadio Monumental. El Cacique se reencontrará con uno de los defensores más queridos de su historia reciente: Julio Barroso.

El argentino defendió la camiseta alba entre 2013 y 2020. Etapa en la que se transformó en referente del plantel y protagonista de varios títulos nacionales, además de campañas destacadas a nivel internacional.

ver también Minuto a minuto, goles y polémicas: Colo Colo vs Everton por la fecha 2 de la Liga de Primera

ver también Todo Chile lo vio desnudo, lo echaron de Colo Colo y ahora vuelve a enfrentar al equipo que ama

Tras su retiro del fútbol profesional, Barroso decidió iniciar su carrera como entrenador. En la actualidad forma parte del cuerpo técnico de Everton desde marzo de 2025. Incluso ya asumió como entrenador interino y hoy acompaña al DT Javier Torrente en el cuadro ruletero.

No será la primera vez que regrese a Pedrero tras su salida, ya que en 2022 visitó el Monumental como futbolista de Everton en el partido que terminó con triunfo albo por 2-0 en el campeonato que luego significó la estrella 33.

Un legado que sigue en Macul

Durante más de seis años en Colo Colo, Barroso llegó en un momento complejo del club y rápidamente ayudó a conquistar el anhelado título 30. Etapa en la que sumó tres campeonatos de liga con el Popular.

Julio Barroso como interino de Everton de Viña del Mar

Publicidad

Publicidad

El zaguero también dejó huella en los Superclásicos, con dos goles ante el archirrival y sin derrotas en esos compromisos durante los 90 minutos. Además, de ser pieza clave en la recordada campaña de Copa Libertadores 2018 que llevó al equipo a cuartos de final.

Por eso, más allá de la urgencia deportiva que vive Colo Colo, el choque ante Everton tendrá un sabor distinto. El Monumental volverá a recibir a uno de sus grandes referentes recientes, en un reencuentro cargado de historia, respeto y emoción.