Colo Colo está atravesando un gran momento, pero no por ello deja de tener polémicas. El Cacique llegó a su tercer triunfo al hilo luego de vencer a O’Higgins, pero sumando un importante problema en la antesala del Superclásico.

En la victoria por la cuenta mínima frente al Capo de Provincia, el Eterno Campeón se vio envuelto en una polémica. Uno de sus integrantes fue denunciado en el informe arbitral de una situación que le podría costar muy caro al involucrado.

El hecho fue informado por el juez y será analizado este martes en el Tribunal de Disciplina. Esto lo obliga a cumplir castigo ante la U de Chile, pero con chances de que sea por algunas fechas más.

Duro informe arbitral contra expulsado en Colo Colo

Si bien el triunfo dejó motivos de sobra para celebrar, en Colo Colo también hay preocupación por uno de sus miembros. Ante O’Higgins, el Cacique sufrió una expulsión que dejó a varios marcando ocupado y de la que se conocieron importantes detalles este lunes.

Uno de los miembros del cuerpo técnico de Fernando Ortiz en Colo Colo fue expulsado con una dura acusación. Foto: Photosport.

El juez Mathias Riquelme entregó el informe arbitral de lo ocurrido en El Teniente de Rancagua y explicó por qué le mostró la tarjeta roja a Martín Gutiérrez, preparador de arqueros albo. Ahí remarcó que fue por “conducta inadecuada dentro del banco“, pero lo que vino después es lo que alarma al Eterno Campeón.

Publicidad

Publicidad

En el documento, se señala que el miembro del cuerpo técnico de Colo Colo fue a provocar una pelea y no sólo reclamar un cobro. “Sale de su área técnica a buscar confrontación con el equipo adversario y protestar una decisión arbitral“.

ver también ¿Era mano en el área? La polémica jugada que Colo Colo pidió penal contra O’Higgins

Este detalle no es menor, ya que las bases de la Liga de Primera son categóricas al respecto. Según dice el artículo 63°, D del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, quien intente “provocar o intervenir en riña o pelea en que participen varias personas, dentro del recinto donde se efectúe el partido” puede recibir una sanción de 6 a 15 fechas.

Quedará esperar para ver qué es lo que pasará en la sesión de este martes en el Tribunal de Disciplina. Se espera que cumpla un castigo en el Superclásico, pero esto podría extenderse por varias jornadas más.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo ruega para que la sanción contra su preparador de arqueros no sea tan grave. El Cacique por ahora se enfoca en trabajar para darle un golpe letal a la U de Chile y así seguir en la cima de la tabla de posiciones.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo espera que su preparador de arqueros no reciba un castigo muy grande mientras trabaja para enfrentar a la U. El Superclásico entre el Cacique y el Bulla se llevará a cabo este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas.