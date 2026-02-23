Llegó la hora de la verdad. O’Higgins de Rancagua dejó atrás la derrota ante Colo Colo y ya aterrizó en Brasil para el partido contra Bahía. Los celestes llegan con la ventaja del 1-0 en la ida y este miércoles quieren abrochar la clasificación.

Y para el duelo ante el líder del Brasileirao, el elenco de Lucas Bovaglio ya maravilló a los hinchas en la previa del partido. Es que con miras a la Copa Libertadores, el Capo presentó su nueva camiseta.

La tercera equipación de O’Higgins ya está a la venta en la tienda oficial del club y fue anunciada entre bombos y platillos. “¡En una jornada especial nos vestiremos con distinción y clase!”, rezó el mensaje junto a la hermosa nueva tercera equipación.

O’Higgins maravilla con su tercera camiseta

“Presentamos nuestra tercera camiseta oficial del Capo de Provincia que estrenamos este miércoles por Copa Conmebol Libertadores”, anunció O’Higgins de Rancagua en sus redes sociales.

La novedosa remera del Capo hace alusión al origen del club. Con un negro predominante, las mangas y el cuello se tiñen de verde, blanco y amarillo, los colores del O’Higgins Braden y América, equipos que se fusionaron para formar el club.

En cuanto a lo deportivo, los celestes ya aterrizaron en Brasil para el vital partido ante Bahía. Se espera que Lucas Bovaglio repita la oncena titular del triunfo en la ida, aunque el entrenamiento del martes decidirá todo.

“Hay que dar vuelta la página, es una final la del miércoles, cambiar el chip y enfocarnos en la recuperación lo antes posible para estar de la mejor manera posible”, dijo Bryan Rabello, tras la caída ante Colo Colo.